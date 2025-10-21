Dimensionamento scolastico: Forza Italia Cuneo soddisfatta per l'approvazione in Provincia di tre accorpamenti su cinque

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Provincia di Cuneo esprime grande soddisfazione per l’approvazione, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Provinciale, della delibera relativa al Piano Provinciale di Programmazione della Rete Scolastica e dell’Offerta Formativa degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2026/2027.

L’atto rappresenta un passaggio fondamentale per la pianificazione del sistema scolastico provinciale, volto a garantire una distribuzione equilibrata delle istituzioni scolastiche e una qualità formativa adeguata alle esigenze dei territori, delle famiglie e degli studenti.

Particolare soddisfazione viene espressa dal consigliere provinciale Roberto Baldi, esponente di Forza Italia e titolare della delega all’Istruzione, che ha gestito direttamente il complesso processo di dimensionamento scolastico.

“Siamo riusciti, grazie a un lavoro attento e di dialogo costante con i territori, le sigle sindacali e con gli uffici, a portare tre proposte concrete di dimensionamento, rispetto alle cinque richieste dal Ministero. È un risultato importante che testimonia equilibrio, buon senso e ascolto delle realtà locali” – dichiara il consigliere Roberto Baldi.

“Il nostro obiettivo – aggiungono i consiglieri di Forza Italia – è costruire una rete scolastica sostenibile e moderna, che tuteli le scuole delle vallate e dei piccoli comuni senza sacrificare la qualità dell’offerta formativa. La Provincia di Cuneo dimostra ancora una volta di saper trovare un punto di equilibrio tra le esigenze del Ministero e le istanze del territorio.”

Il gruppo consiliare di Forza Italia ribadisce il proprio impegno a proseguire su questa linea, sostenendo una programmazione scolastica fondata su criteri di qualità, equità territoriale e valorizzazione delle eccellenze educative cuneesi.