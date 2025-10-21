In Breve
Ridere & Pensare | 21 ottobre 2025, 10:00
NOBEL PER LA PACE
Per carità il nostro Donald si dà da fare...come un elefante in una cristalleria...ricatta Netanyahu sapendo che intanto il gioco sporco lo faranno i coloni o le bande finanziate da Israele. Sarà un gioco da ragazzi creare il pretesto perchè l'esercito riprenda a bombardare Gaza. E per l'Ucraina Trump sta dalla parte del più forte perchè lui sa far la voce grossa con chi è debole. Annamo bbene!!!! direbbe Sora Lella
