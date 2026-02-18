 / Ridere & Pensare

Ridere & Pensare | 18 febbraio 2026, 10:00

AVVIO ALLE ARMI

Vi ricordate le Sturmtruppen? Quel fumetto del disegnatore Bonvi, create nel 1968? Beh, adesso la Germania vuole un grande esercito per dare il benservito agli USA di Trump. Armi, armi, armi! Come se non ci fosse un domani! Per contrastare (si fa per dire) quel simpaticone di Putin ma anche per dare ossigeno all'economia. Un bel modo per risolvere i problemi dell'automotive. E se avete chiamato l'ambulanza per il vostro nonnino che s'è beccato un ictus non meravigliatevi se arriva un autoblindo. 

Altro che "Addio alle armi"...questo è "Avvio alle armi"!

PACO

