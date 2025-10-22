Banca Terreni Agricoli, Bergesio (Lega): “Segnale concreto per il futuro della nostra agricoltura”

“Il ritorno della Banca delle Terre Agricole (BTA) di Ismea, con l'ottava edizione che mette a disposizione oltre 14.000 ettari di terreni, è un segnale forte, incisivo e concreto dell'impegno del Governo per il ricambio generazionale e la vitalità del settore agricolo italiano”.

Lo dichiara il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, responsabile Dipartimento Agricoltura Lega.



L'iniziativa, vigilata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è destinata in particolare a tutti gli under 41, ed offre non solo terra, ma un pacchetto di incentivi e semplificazioni che mirano a far nascere nuove aziende agricole, con un patrimonio fondiario complessivo che sfiora i 180 milioni di euro a base d’asta.



“Accolgo con grande favore la decisione di introdurre importantissime semplificazioni normative – prosegue Bergesio –. In particolare, la Lega ha sostenuto con forza l’eliminazione dell’obbligo di essere già iscritto al regime previdenziale agricolo, un paletto burocratico che di fatto vincolava le domande a chi era già nel settore. Questa è una vera e propria rivoluzione, che finalmente apre la porta ad una platea di giovani che non sono ancora Imprenditori Agricoli Principali o coltivatori diretti, ma che hanno la volontà, l'energia e le idee per diventarlo. Non si limita l’accesso a chi è già 'dentro', ma si favorisce la nascita di aziende ex novo”.



Il provvedimento introduce anche importanti misure per rendere le procedure più snelle ed efficienti, come la drastica riduzione dei tempi per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte economiche. Inoltre, per i giovani agricoltori è confermata la fondamentale agevolazione del pagamento rateale sul prezzo di vendita dei terreni.



“Il nostro obiettivo è chiaro: avere sempre più terra a disposizione di chi la voglia coltivare – conclude il Senatore Bergesio –. Con questa manovra, il Governo e la Lega dimostrano di credere e di investire sul futuro dei nostri giovani e sulla sovranità alimentare. Coltivare terreno significa implementare la produzione agricola e rendere sempre più indipendete il nostro paese. Invito tutti gli under 41 interessati a consultare la piattaforma Ismea e a presentare la propria manifestazione di interesse tra il 20 ottobre e il 19 novembre”.