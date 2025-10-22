 / Scuole e corsi

Scuole e corsi | 22 ottobre 2025, 12:21

"Insieme per stare bene": l'ASL CN1 organizza sei seminari gratuiti a Ormea per la gestione della cronicità

Incontri settimanali da novembre a dicembre condotti da infermieri con il programma Stanford. Lezioni interattive su gestione dei sintomi, alimentazione, esercizio fisico e benessere psicologico per pazienti e familiari



L'ASL CN1, nell’ambito del Piano Locale Cronicità organizza a Ormea alcuni seminari condotti da infermieri formati con un programma proveniente dall'Università di Stanford volti a promuovere il benessere e guadagnare salute.

 

Il programma prevede sei incontri della durata di due ore e mezza alla settimana completamente gratuiti. Le sessioni sono molto interattive e partecipative.

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

In tutti i casi l’iscrizione, gratuita, è obbligatoria (massimo 20 iscritti) e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.

Calendario Seminari:

ORMEA: salone della croce Bianca viale Cagna

Date incontri: martedì 11-18-25 novembre e 4-11-18 dicembre  dalle 14,30 alle 17

Per informazioni e iscrizioni: 3356513907

cs

