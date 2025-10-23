Confcommercio Cuneo: inaugurata la mostra fotografica diffusa per celebrare gli 80 anni di storia [FOTO e VIDEO]

Una mostra fotografica per raccontare la storia del commercio cuneese. Più di 200 scatti, esposti dai negozianti lungo l’asse centrale di Cuneo, da via Roma a corso Francia, passando per piazza Galimberti, corso Nizza, piazza Europa e piazza della Costituzione.

Il Grill del Lovera ne ha ospitato l'inaugurazione nel tardo pomeriggio odierno (giovedì 23 ottobre), al cospetto di commercianti, clienti, autorità e curiosi.

Un evento organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo, che rientra nel calendario di appuntamenti che le Ascom aderenti stanno proponendo per celebrare l’80° compleanno dell’associazione.

La mostra è intitolata “Di parola, in parola – La storia del commercio cuneese immortalata in oltre 200 scatti fotografici esposti nelle vetrine” ed è stata realizzata da Autorivari e Paolo Sasia per Confcommercio Cuneo.

Le foto esposte provengono dagli archivi: Paolo Bedino, proprietà di Fondazione CRC; Istituto Storico della Resistenza; Camera di Commercio di Cuneo; Museo Civico Comune di Cuneo, Fondo fotografico Adriano Scoffone.

QUI SOTTO LE INTERVISTE AL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO CUNEO, ROBERTO RICCHIARDI, E AL PRESIDENTE PROVINCIALE CONFCOMMERCIO CUNEO, DANILO RINAUDO: