"Restare per cambiare": dare voce alle nuove idee per costruire insieme il futuro della Granda

“Restare per cambiare” è il titolo dell’iniziativa promossa dal consigliere regionale Mauro Calderoni che si terrà nei prossimi giorni a Saluzzo e sarà interamente dedicata all’ascolto e al confronto con le giovani generazioni del territorio.

«Vogliamo creare uno spazio di dialogo reale con i giovani, per ascoltarli, capire cosa li spinge a restare o a partire, e coinvolgerli nella costruzione di una comunità più aperta, solidale e innovativa – spiega Calderoni –. La politica deve tornare ad essere un luogo di incontro, non solo di discussione: un laboratorio condiviso in cui le nuove idee possano diventare proposte concrete per il futuro della Granda».

L’appuntamento è per sabato 22 novembre 2025 a “Il Quartiere” di piazza Montebello 1, il centro culturale e sociale sorto nell’ex caserma “Musso”.

La giornata si aprirà alle 9.30 con un caffè di benvenuto, cui seguirà l’introduzione affidata proprio a Mauro Calderoni, che presenterà l’esperienza degli Antagonisti di Melle come esempio di “restanza” attiva e di partecipazione nelle aree interne.

Dalle 11 alle 12.30 si terranno i tavoli tematici – Muoversi, Studiare, Vivere e Lavorare in Granda – moderati da giovani amministratori e attivisti del territorio. I partecipanti potranno scegliere a quale gruppo aderire, per confrontarsi in modo diretto e propositivo su temi cruciali per il futuro della provincia.

«Restare per cambiare è un invito a credere nel proprio territorio e a farlo evolvere insieme. Alle ragazze ed ai ragazzi della provincia di Cuneo diciamo: non limitatevi a osservare, partecipate. La politica ha bisogno della vostra energia e della vostra visione», conclude Calderoni.

Per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/restare-per-cambiare-tickets-1806062564749?aff=odd