Alba e Guarene ringraziano con una targa Gianni Spinosa, l’allenatore che salvò la vita al giovane Gabriele

È stata una mattina di emozione e gratitudine quella di sabato 25 ottobre al campo “Coppino” di Alba, dove le amministrazioni comunali di Alba e Guarene hanno consegnato una targa a Gianni Spinosa, l’allenatore del Dogliani che, con prontezza e lucidità, salvò la vita al giovane Gabriele Brizio durante un torneo giovanile a Ceva, lo scorso 10 maggio.

L’episodio è rimasto impresso nella memoria di molti: un dodicenne crollato in campo per un arresto cardiaco, il defibrillatore prontamente usato, l’intervento decisivo di un allenatore che è anche volontario del 118. Oggi Gabriele vive a Guarene e porta nel corpo un defibrillatore sottocutaneo, ma soprattutto nel cuore la riconoscenza per chi gli ha ridato il respiro.

Sul campo, prima della partita Albese-Dogliani, la famiglia Brizio ha esposto uno striscione con la scritta “Grazie Gianni!”, invitando chi era presente a firmarlo e lasciare una dedica. “Gianni non ha solo salvato nostro figlio, ma ha salvato anche un fratello, un amico, un compagno di scuola, un membro della comunità”, ha detto la madre Sara Revello, che da allora porta avanti un percorso di sensibilizzazione sul primo soccorso e sull’uso dei defibrillatori.

La targa, firmata dai sindaci Alberto Gatto e Simone Manzone, reca una frase di Giorgio La Pira: “Il valore della vita è nel dono di sé ai fratelli”. E ricorda così l’azione di Spinosa: "Allenatore, volontario e uomo dal cuore straordinario, che con la sua preparazione, l’immenso coraggio e la prontezza d’animo ha permesso al cuore di un giovane ragazzo di riprendere a battere per continuare a vivere il grande sogno della Vita".

Il ringraziamento a Gianni Spinosa diventa così anche un invito collettivo: a imparare, a reagire, a essere pronti a intervenire. Perché, come ha ricordato Sara Revello, “un gesto può salvare una vita, ma anche cambiare un’intera comunità.”