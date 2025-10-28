Lions “Scarnafigi-Piana del Varaita": visita del Governatore e ingresso di due nuove socie

Serata importante quella di giovedì 23 ottobre per il Lions Club "Scarnafigi-Piana del Varaita", aperta dall'attuale presidente Francesco Hellman, nell'ambito della quale c'è stato un coinvolgente scambio di idee e progettualità con la presentazione dei services già realizzati dal sodalizio e altri programmati per l'anno lionistico 2025/2026.
Inoltre alla serata ha fatto visita il Governatore del Distretto lionistico 108Ia3 Mauro Imbrenda, che si è unito ai festeggiamenti del Club per l'ingresso di due nuove socie nel Lions Club “Scarnafigi-Piana del Varaita”.
Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo.
Nel club hanno fatto ingresso due nuove socie: Marialuisa Arese, medico dentista a Savigliano, e l'avvocatessa Chiara Siccardi.