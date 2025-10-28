Prestiti personali, Cuneo la provincia piemontese con il valore più basso di richiesta e i richiedenti più giovani

Nel corso del 2025 finora, secondo i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it l’importo medio richiesto per prestiti personali dai consumatori in Piemonte si attesta sui 12.100 €, dato in aumento rispetto al 2024 quando era pari a 11.200 €. Guardando alle finalità di finanziamento, i prestiti per liquidità si confermano al primo posto, con le richieste che salgono dal 30,5% del totale del 2024 al 31,2% attuale. Anche quelle per il consolidamento crescono rispetto all’anno scorso, passando dal 18,1% al 21,3% del mix, conquistando il secondo posto tra le finalità di finanziamento più popolari nella regione. Terzo posto per l’acquisto di un’auto usata, con la quota di richieste che dal 19,7% del totale nel 2024 scende al 18,3%. Confrontando i dati dell’anno passato con quelli del 2025 finora, inoltre, si osserva un aumento per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, che cresce passando da 5 anni e 4 mesi a 5 anni e 7 mesi in media. Anche l’età dei richiedenti di prestiti personali aumenta, con il dato che dai 42 anni e 11 mesi del 2024 sale a 44 anni in media.

Nel 2025, Biella si distingue come la provincia dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 13.823 € (in aumento rispetto al 2024 quando era 11.064 €), mentre il valore più basso si registra a Cuneo con 12.130 € (nel 2024 era 11.300 €). Per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, in provincia di Vercelli si registrano quelli più lunghi (5 anni e 10 mesi in media), mentre in quella di Asti i più brevi (5 anni e mezzo). A Cuneo si trovano poi i richiedenti di prestiti personali più giovani del Piemonte, con un’età di 42 anni e 6 mesi in media nel 2025.

Cessioni del quinto: nel 2025 aumentano importi richiesti, durata dei finanziamenti stabile

Anche per quanto riguarda le cessioni del quinto, nel 2025 in Piemonte si osserva un aumento degli importi medi richiesti rispetto allo scorso anno, con il dato che dal 20.000 € sale a 21.100 € in media. I dipendenti pubblici, che pesano per il 21,4% del totale delle domande nel 2025, si confermano anche quest’anno i consumatori che richiedono somme più elevate, con 23.500 € in media, seguiti dai pensionati (19,4% delle richieste per un importo medio di 22.400 €) e dai dipendenti privati (59,2% delle richieste, 19.800 € in media nel 2025). Guardando alla durata media dei finanziamenti, in Piemonte il valore si mantiene stabile rispetto allo scorso anno, attestandosi sugli 8 anni e 4 mesi.

Vercelli si distingue per l’importo medio richiesto più elevato del Piemonte per le cessioni del quinto, da 21.477 € nel 2024 a 21.473 € nel 2025, e nella medesima provincia si registra anche la durata dei finanziamenti più lunga dell’intera regione, con un dato medio di 8 anni e 7 mesi. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola si registra il valore più elevato, con 53 anni in media, dato in calo rispetto al 2024 quando era pari a 53 anni e 2 mesi.