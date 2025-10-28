Tuttocapsule rivoluziona la comunicazione sui packaging Pagliero

Tuttocapsule è la prima azienda di caffè a lanciare una novità assoluta e in esclusiva che cambierà la visione dei consumatori sul mondo del caffè commerciale.

Sulle confezioni di caffè Pagliero si trovano infatti stampati in chiaro alcuni degli indicatori ripresi dai parametri SCA (Specialty Coffee Association).

Si può parlare di un’autentica rivoluzione poiché Pagliero è il primo brand di caffè commerciale che comunica in modo così trasparente e professionale, la qualità e le caratteristiche del prodotto. È di questi anni l’aumento di consapevolezza nei consumatori, che ricercano sempre più etichette chiare, complete e leggibili sui prodotti alimentari, diventa quindi essenziale conoscere anche il tipo di miscela, l’origine e quante più informazioni possibili, riguardanti l’amato caffè. Ma non solo, questo tipo d’informazioni, sono un asso nella manica per i venditori dei negozi Tuttocapsule, che hanno la possibilità di fornire un servizio, che è un valore aggiunto di alto livello professionale, per dare informazioni alla clientela.

Con i “pack parlanti” del brand Pagliero, Tuttocapsule conferma l’approccio pioneristico al modo del caffè, perché dichiarare il tipo di miscela, l’origine e le caratteristiche organolettiche in modo chiaro e leggibile, fa parte dell’alta professionalità del brand, ma è anche dimostrazione tangibile della cura e dell’attenzione perseguite dall’azienda, nella selezione di miscele di qualità e nella tostatura eseguita a regola d’arte.

Le informazioni stampate sul pack sono davvero complete e indicano il paese d’origine del caffè, il tipo di miscela, le caratteristiche visive, aromatiche, gustative e tattili, ma anche la lunghezza del caffè, espressa in millilitri, consigliata a seconda del tipo di caffè . Sono altresì indicati, su scala 1 a 10, il livello di intensità, la fragranza, il sapore, il retrogusto, l’acidità, la dolcezza, il corpo e l’equilibrio. Dati che aiutano il consumatore nella scelta della miscela che più si adatta alle personali esigenze di gusto.

La prima miscela disponibile con questo pack sarà il “Ristretto”, una novità della linea Pagliero, utilizzabile nelle macchine a capsule Lavazza A Modo Mio, Nescaffè Dolce Gusto e macchine a cialda, ma l’innovativa grafica informativa sarà progressivamente introdotta su tutti i pack Pagliero, e diventerà un autentico tratto distintivo del brand.