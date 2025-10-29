Da Torino ad Alba il tour “Tuber Next Gen 2025”

L’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Biodiversità e Tartuficoltura Marco Gallo

Martedì 4 novembre, alle ore 11, nella Sala Giunta del Grattacielo Piemonte di Torino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del tour “Tuber Next Gen 2025 – La pianificazione del territorio, delle foreste e del paesaggio per il patrimonio tartufigeno della prossima generazione”.

All’incontro interverranno l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Biodiversità e Tartuficoltura Marco Gallo, il vicedirettore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio Giovanni Paludi, il dirigente del Settore Foreste Enrico Gallo, l’amministratore di IPLA S.p.A. Andrea Morando e il presidente del Centro Nazionale Studi Tartufo Antonio Degiacomi.

Il progetto “Tuber Next Gen 2025” sarà un’occasione di confronto sulle politiche regionali di pianificazione territoriale legate alle aree tartufigene del Piemonte, con la presentazione delle nuove Carte di Attitudine e Potenzialità Territoriale alla Produzione Tartufigena, elaborate da IPLA in sinergia con il Piano Territoriale Regionale, il Piano Paesaggistico e i Piani forestali di indirizzo territoriale.

Dopo la presentazione a Torino, il tour prenderà avvio da Alba venerdì 7 novembre, proseguendo nei territori simbolo della tartuficoltura piemontese: il 14 novembre ad Asti e Alessandria e il 21 novembre nuovamente a Torino.

In ogni tappa sono previsti interventi tecnici a cura dei Settori Pianificazione regionale, Foreste e IPLA, seguiti da una tavola rotonda coordinata dal Centro Nazionale Studi Tartufo con amministratori locali, associazioni di tartufai e professionisti del settore. Gli incontri costituiranno momenti di confronto sulle azioni di tutela e valorizzazione dei terreni vocati alla produzione di tartufi.