Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Castelletto Stura

Banca Territori del Monviso rafforza la propria presenza nel cuneese con l’apertura della rinnovata filiale di Castelletto Stura, un punto di riferimento per soci e clienti del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione, oggi 29 ottobre, hanno preso parte numerosi cittadini, soci e clienti, insieme alle autorità locali: il Sindaco di Castelletto Stura Alessandro Dacomo con l’Amministrazione comunale, il Parroco Don Paolo Revello che ha benedetto i locali del Paese, e due classi dell’Istituto Scolastico del paese, simbolo del futuro della Comunità.

Dal 1996 la Banca è presente a Castelletto Stura – allora con la Cassa Rurale ed Artigiana di Sant’Albano Stura – e da oggi accoglie i propri clienti in via Marconi 2, in ambienti completamente rinnovati, luminosi e funzionali. La filiale dispone di una cassa tradizionale e un’area self - accessibile 24/24h, 7/7gg – priva di barriere architettoniche, con ATM evoluto per prelievi e versamenti, oltre ad ampi uffici di consulenza.

Durante il taglio del nastro, il Presidente BTM Alberto Osenda, affiancato dai membri del CdA e dalla Direzione Generale, ha sottolineato: “Questa inaugurazione rappresenta un segno concreto dell’impegno di Banca Territori del Monviso nel rimanere accanto alle comunità locali, contrastando la progressiva desertificazione bancaria e in piena sintonia con il recentissimo protocollo d’intesa sottoscritto l’11 ottobre scorso a Napoli da ANCI [Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, n.d.r.] e Credito Cooperativo. A Castelletto Stura portiamo un’idea di banca che evolve insieme al territorio: solida, cooperativa e capace di guardare con fiducia alle nuove generazioni.”

Il Direttore Generale BTM Luca Murazzano ha aggiunto: “Abbiamo voluto creare uno spazio che unisca tecnologia, accoglienza e sostenibilità. Qui i clienti troveranno una filiale moderna, efficiente e a misura di persona, pensata per rispondere in modo flessibile a ogni esigenza, mantenendo al centro la relazione umana, che per noi resta il valore più autentico.”

Banca Territori del Monviso, da oltre 70 anni sul territorio, è attiva nelle province di Cuneo e Torino con 20 filiali ed un moderno centro direzionale: è una realtà in espansione che riserva grande attenzione alle proprie radici, ben ancorata com’è alle tradizioni che l’hanno contraddistinta sin dalla sua nascita. L’inaugurazione di questo nuovo spazio non è solo un momento di celebrazione, ma un ulteriore concreto passo verso un futuro di sviluppo, sostenibilità e crescita condivisa.