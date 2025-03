Cuneo, rinvenuti ordigni della Seconda Guerra Mondiale nel garage di un condominio

Quattro bombe a mano, un proiettile di artiglieria e diversi altri proiettili, tutti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Questo quanto è stato ritrovato in un garage di un condominio di Madonna dell'Olmo a Cuneo.

A fare il ritrovamento i famigliari dell'ex proprietario di un appartamento, deceduto da tempo, che probabilmente aveva conservato i materiali bellici come oggetti da collezione.

Gli artificieri del 32° Genio Guastatori di stanza a Fossano sono stati allertati nella serata di ieri e questa mattina, venerdì 7 marzo, sono intervenuti per una prima fase di bonifica che ha interessato ele quattro bombe, mentre i proiettili, uno dei quali da 75 millimetri, sono stati messi in sicurezza e saranno rimossi nella giornata di lunedì.

Il condominio non è stato evacuato, la zona dei garage è stata chiusa per sicurezza. Sul posto per consentire le operazioni di bonifica in sicurezza sono interventi i Carabinieri di Cuneo che hanno presidiato l’area e i volontari della Croce Rossa.