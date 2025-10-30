 / Attualità

Attualità | 30 ottobre 2025, 06:36

Guardia di Finanza di Bra: un fiore per non dimenticare i militari che non ci sono più

Iniziativa annuale con la deposizione sulle tombe di un mazzetto di fiori avvolti dal tricolore

Un fiore per non dimenticare i colleghi che non ci sono più. È l’iniziativa della Guardia di Finanza di Bra, che si rinnova ogni anno per il 2 novembre, giorno in cui la Chiesa cattolica fa commemorazione di tutti i fedeli defunti.

Avviene in silenzio, tra le tombe, con la deposizione di un mazzetto di fiori bianchi avvolti nel tricolore, simbolo di sacrificio e dovere, solidarietà e spirito di corpo, coraggio e servizio alla popolazione.

Questo sincero esempio di sensibilità e vicinanza parte dal cimitero urbano per poi allargarsi ai diversi campisanti del territorio di Langa e Roero, dove riposano le spoglie delle Fiamme Gialle fedeli al giuramento di servire lo Stato fino all’ultimo giorno e che ora brillano in cielo.

Silvia Gullino

