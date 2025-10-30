Novembre azzurro a Busca: il Gruppo Rinaudo apre le porte alla prevenzione oncologica maschile

Dopo il successo dell'iniziativa dedicata a "Ottobre rosa", il Gruppo Rinaudo rilancia con un nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione oncologica, questa volta con focus sulla salute maschile. L'evento, organizzato in collaborazione con la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) di Cuneo e patrocinato dal Comune di Busca, si terrà giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20.45 presso il Salone Incontri di piazza Santa Maria.

L'iniziativa nasce dall'esperienza positiva dello scorso anno, quando l'azienda aveva organizzato internamente un incontro con esperti oncologi nell'ambito di "Ottobre rosa", il mese dedicato alla prevenzione mammaria e ginecologica. Vista la grande partecipazione e l'interesse suscitato, la direzione del Gruppo Rinaudo ha deciso di replicare l'esperienza ampliando la platea: da evento aziendale a momento di informazione aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

"Novembre azzurro" è la campagna nazionale dedicata alla prevenzione dei tumori dell'apparato riproduttivo maschile, un tema spesso sottovalutato ma di fondamentale importanza per la salute pubblica. Durante la serata, esperti oncologi della LILT illustreranno l'importanza dello screening precoce e delle buone abitudini quotidiane nella prevenzione del cancro.

L'invito è rivolto a tutti, indipendentemente da genere ed età, perché la cultura della prevenzione riguarda l'intera comunità: uomini che devono prendersi cura della propria salute, ma anche donne, figli e familiari che possono sensibilizzare i propri cari sull'importanza dei controlli periodici.

All'evento, che avrà il saluto del sindaco di Busca, interverranno specialisti che affronteranno il tema in modo chiaro e accessibile, fornendo informazioni pratiche su quando e come effettuare i controlli, quali sono i segnali da non sottovalutare e come uno stile di vita sano possa fare la differenza nella prevenzione oncologica.

Il Gruppo Rinaudo (che comprende Granda Zuccheri Spa, Trae Srl e Rinaudo Holding Srl) conferma così il proprio impegno nel promuovere iniziative di responsabilità sociale sul territorio, nella convinzione che la salute dei dipendenti e della comunità sia un valore fondamentale da tutelare attraverso l'informazione e la prevenzione.

L'ingresso è libero e gratuito.