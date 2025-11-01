Vaccino antinfluenzale, oltre 350mila dosi già somministrate in Piemonte

Sono oltre 350mila le dosi di vaccino antinfluenzale già somministrate in Piemonte nelle prime due settimane della campagna vaccinale 2025, iniziata lo scorso 14 ottobre. Anche nel territorio cuneese è partita la campagna di immunizzazione che proseguirà per tutto l'autunno.

Quest'anno la vaccinazione è gratuita per diverse categorie: persone over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni, soggetti fragili di ogni età e loro contatti stretti, donne in gravidanza e post partum, donatori di sangue e categorie professionali particolarmente esposte come operatori sanitari, personale scolastico e Forze dell'Ordine.

La vaccinazione rappresenta il modo più efficace per prevenire l'influenza, aumentando significativamente la probabilità di non contrarre la malattia o, in caso di contagio, di manifestare sintomi lievi senza complicanze. Ogni anno in Italia circa il 10% della popolazione contrae l'influenza: mentre la maggior parte guarisce in 7-10 giorni, alcuni rischiano complicanze gravi come bronchiti, polmoniti, otiti, sinusiti, miocarditi o il peggioramento di patologie preesistenti.

I virus influenzali mutano continuamente, presentando varianti che rendono inefficace l'immunità sviluppata nelle stagioni precedenti. Per questo motivo la composizione del vaccino viene aggiornata annualmente per garantire protezione contro i ceppi virali più recenti in circolazione.

Nel territorio cuneese è possibile ricevere il vaccino contattando il proprio medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o rivolgendosi alle farmacie aderenti. In caso di difficoltà, ci si può rivolgere direttamente all'ASL CN1 o all'ASL CN2 a seconda del territorio di competenza.

Per chi non rientra nelle categorie a rischio, la vaccinazione è comunque possibile ma con costi del vaccino e della somministrazione a proprio carico.

Anche quest'anno è possibile ricevere contemporaneamente la vaccinazione antinfluenzale e quella contro il Covid-19, con due somministrazioni separate. La doppia vaccinazione è particolarmente raccomandata per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni.

L'immunità indotta dal vaccino inizia circa due settimane dopo la somministrazione e garantisce una protezione per almeno 6-8 mesi, coprendo l'intero periodo di maggior circolazione del virus influenzale.