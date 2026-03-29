La Granda può contare su diciotto nuovi medici: stamattina hanno prestato il Giuramento di Ippocrate

Diciotto nuovi medici, un giuramento antico e sempre attuale, e una professione chiamata a ritrovare il proprio senso più profondo.

E' stato questo uno dei fulcri dell’Assemblea ordinaria dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cuneo, che si è svolta oggi nella sede di via Mameli, davanti a una platea numerosa e attenta.

Protagonisti i giovani professionisti: 18 nuovi iscritti hanno prestato il Giuramento di Ippocrate, momento centrale e simbolico dell’incontro.

Un passaggio che segna l’ingresso ufficiale nella comunità medica e che, nelle parole del Direttivo, richiama con forza la missione autentica della professione: attenzione, disponibilità e responsabilità verso il paziente. Proprio a loro è stato rivolto l’invito a non lasciarsi soffocare dalla burocrazia, ma a contribuire attivamente a ricostruire il rapporto di fiducia tra medici, istituzioni e cittadini.

In apertura dei lavori, il presidente Luciano Bertolusso ha invitato i presenti a un momento di raccoglimento in memoria dei colleghi scomparsi. Tra questi, il dottor Elio Laudani, Revisore dei conti, e il dottor Sebastiano Cavalli, già Presidente, entrambi ricordati per l’impegno costante profuso fino agli ultimi giorni di vita. Alla vedova e ai familiari di Cavalli è stata consegnata una targa in segno di riconoscimento.

Nel corso dell’assemblea, Bertolusso ha affrontato anche le criticità della sanità regionale, sottolineando la necessità di riportare al centro della programmazione l’atto medico e la prossimità della cura. Una posizione condivisa da Gian Paolo Damilano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri, che ha ribadito l’importanza di rappresentare con forza le esigenze operative della categoria nei confronti della burocrazia, sia a livello nazionale sia regionale.

Sul fronte della trasparenza, il consigliere Elsio Balestrino ha confermato l’impegno dell’Ordine a essere una “casa di vetro”, migliorando ulteriormente l’accessibilità agli atti per gli iscritti, nei limiti degli strumenti digitali attualmente in uso.

L’assemblea ha infine approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025. Il tesoriere Elvio Russi ha illustrato i dati economici evidenziando il ritorno in attivo della gestione. Un risultato che consente ora di rafforzare i servizi e proseguire nel percorso di digitalizzazione dell’Ente.