Dal Miramonti Live al Cammino di Santiago: Alexandro camminerà per un pozzo in Guinea Bissau

Un cammino di fede, solidarietà e speranza. Alexandro Nappini, uno dei proprietari del Miramonti Live di Demonte, è partito oggi, domenica 2 novembre, per il Cammino di Santiago de Compostela con un obiettivo speciale: raccogliere fondi per la costruzione di un pozzo ad Aribada, nella regione di Cacheu, in Guinea Bissau. Il progetto è promosso dall'associazione Centro Studi per la Pace di Demonte e il rientro in Italia è previsto per il 20 novembre.

Il viaggio partirà da Porto e seguirà il percorso costiero fino a Santiago. Una sfida non da poco per Alexandro, che non è uno sportivo e convive con un'invalidità al piede destro, ma ha scelto di mettersi in cammino per una causa che sente profondamente sua.

Tutto è nato dalla musica. Da quattro anni il Miramonti Live ospita oltre 30 concerti a stagione, diventando un punto di riferimento culturale e di incontro per tutto il territorio. Durante queste serate è nato un semplice "barattolo delle offerte" che, nel tempo, ha permesso di donare piccole ma importanti somme alla Casa Arcobaleno di Demonte, alla Chiesa di Demonte e alla Croce Rossa locale.

"La musica è la mia passione – racconta Alexandro – e sono quattro anni che abbiamo creato Miramonti Live. Quest'anno mi sono inventato il sistema del barattolo per le offerte con cui abbiamo aiutato il centro disabili Arcobaleno e la Croce Rossa Italiana".

Oggi quel gesto solidale cresce e si trasforma in un viaggio di speranza. Un cammino che parte dalla musica per arrivare all'acqua, simbolo universale di vita.

Il progetto è nato dalla collaborazione con il Centro Studi per la Pace di Demonte, che da anni aiuta il villaggio di Aribada in Guinea Bissau. "Adesso c'è questa difficoltà idrica e stanno cercando donazioni per fare un nuovo pozzo – spiega Alexandro – e allora ho unito le due cose: il discorso del sacrificio personale e le donazioni da unire al progetto".

"È un percorso che voglio fare per dare un senso più profondo a quello che facciamo ogni sera al Miramonti – aggiunge emozionato – La musica unisce, e ora voglio che questa energia si trasformi in qualcosa di concreto per chi ha bisogno".

Il vero viaggio inizierà dal 3 novembre e si concluderà tra il 18 e il 19 novembre.

Chi volesse sostenere il progetto può contribuire alla raccolta fondi tramite Saispay oppure con bonifico bancario:

Centro Studi per la Pace ODV

Banca di Credito Cooperativo di Cherasco

IBAN: IT35 D0848710200000210101379

Causale: Pozzo Aribada – Cammino di Santiago

Un gesto concreto per portare acqua, e con essa vita, in un villaggio che ne ha urgente bisogno.