Un successo la festa di Natale alla Residenza Santo Stefano di Priocca

Domenica 14 dicembre ha avuto luogo nella Residenza Santo Stefano di Priocca la 'Festa di Natale', allietata dalla musica dei Canta Rabel Roero e da Babbo Natale in persona.

Si è trattato di un momento importante e significativo, anche perché da pochi mesi la struttura è gestita dalla Peralba Health Care S.p.A (presente anche a Savigliano con la RSA Chianoc), che sta facendo un ottimo lavoro di sviluppo e cura della grande Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) priocchese, dotata di 62 posti letto dedicati all’accoglimento di anziani non autosufficienti e di 26 posti dedicati all’accoglimento di anziani parzialmente autosufficienti come Residenza Assistenziale (RA), più il Centro Diurno, con 10 posti dedicati a persone esterne provenienti dal territorio.

Allo scambio di auguri per le imminenti festività hanno partecipato molti parenti degli ospiti, la direttrice Liala Rinaldi, il direttore di zona Valerio Marchesi, il sindaco Enrica Ponte e alcuni componenti del consiglio comunale.

Proprio il primo cittadino di Priocca ha esternato la felicità di un momento conviviale che sancisce il legame fra il paese e la Residenza Santo Stefano: “Questa è una realtà molto bella e oggigiorno di notevole importanza sociale. Il Comune ha un ruolo marginale, ma si rende disponibile affinché la residenza funzioni al meglio e possa dare un servizio di qualità, così necessario ad una comunità e alle persone anziane.

È stata una bella festa e sicuramente ci saranno in futuro altre iniziative in cui parteciperemo volentieri. Auguro alla nuova gestione un buon lavoro e a tutti gli ospiti i migliori auguri per le prossime festività”.

La Residenza Santo Stefano di Priocca è accreditata e convenzionata dall’Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2, e alle ASL di Asti e Torino e offre assistenza qualificata e continuità delle cure.