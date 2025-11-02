VOLLEY B1F / Mondovì cala il poker, Chieri ’76 si arrende 3-0

Quarta vittoria consecutiva per il Mondovì Volley nel campionato di Serie B1 femminile di pallavolo. Le ragazze dei coach Basso e Dagna regolano 3-0 (25-15, 25-19, 25-17) il Chieri ’76 e rimane in vetta alla classifica in compagnia di Alessandria a 11 punti. Solida la prestazione del “Puma”, che controlla le rivali per larghi tratti e può permettere a tante atlete di vedere per lungo tempo il campo da gioco.

Per la quarta giornata di campionato il Mondovì Volley scende in campo con il sestetto abituale: la palleggiatrice è Colombano, l’opposto Sangoi, le schiacciatrici Bole e Bosso, le centrali Aliberti e Bergese, il libero Monaco.

Il Chieri ’76 risponde con Monetti al palleggio opposta a Boufandar, Faleschini e Agosto in banda, Musaj e Occelli al centro. Il libero è Stagnaro.

Ace di Bole, il primo break è monregalese (3-1). Imprecise le ospiti in difesa, Aliberti punisce in fast (7-4). Out la fast di Occelli: time-out Chieri ’76 (8-4). Bole da posto due buca il muro ospite (13-7). Musaj travolge la rete in attacco, nuovo break casalingo e coach Moglio ferma il gioco per la seconda volta (15-7). Ace di Musaj, le ospiti provano a tornare sotto (18-12). Fast intelligente di Alibrti, tocco delicato che tocca il muro e poi l’asta (22-12). Mani-out di Sangoi ed il primo set è delle padrone di casa (25-15).

Il muro-difesa di Mondovì Volley è ermetico, Chieri deve già chiamare “tempo” (5-0). Sangoi continua a martellare con continuità (7-3). Dentro Munari e Picchiotti per il “Puma”, comodamente in vantaggio (17-7). Punto Picchiotti, dentro anche Fissore al palleggio (20-7). Ace di Bole, un punto esclamativo per un Mondovì super (22-8). La serie al servizio di Boufandar accorcia le distanze: time-out coach Basso (22-15). Tocco di seconda di Fissore, Mondovì Volley va sul 2-0 (25-19).

Restano in campo Picchiotti su Bergese e Munari su Bosso, ma Bole continua a fare punti (1-0). Ace di Bole per la prima fuga Mondovì Volley (4-1). Pipe di Bole per un nuovo punto di casa (7-1). Fast ed ace di Aliberti e time-out Chieri (14-6). Bole concretizza una difesa difficilissima delle compagne, per la gioia del Palamanera (16-8). Ace di Bole, l’ennesimo (18-9). Torna in campo Fissore per Colombano, con Bole che continua a “randellare” in battuta (21-9). È Elisa Bole a chiudere con un attacco, Mondovì Volley si impone 3-0 (25-17).

“Mi aspettavo una partita molto diversa – dichiara il coach Claudio Basso –, siamo stati molto bravi nell’approccio alla gara e nella fase di battuta siamo riusciti a metterle in difficoltà a più riprese. Abbiamo chiuso il primo set con un solo errore commesso e questo può essere un obiettivo centrato. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, e la chiave della buona partita odierna era il non sottovalutare l’impegno. Ogni settimana ha delle insidie diverse, e quelle della prossima settimana saranno diverse, un po’ perché giochiamo in trasferta e un po’ perché Villa Cortese è una squadra ben attrezzata che gioca molto bene. Continuiamo a preparare una partita alla volta e a vivere una settimana alla volta”.

Nel prossimo turno Mondovì Volley affronterà in trasferta Villa Cortese, in una sfida in programma domenica 9 novembre alle 17.

MONDOVÌ VOLLEY - CHIERI ’76 3-0 (25-15, 25-19, 25-17)

MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 3, Imarisio, Sangoi 14, Fissore 1, Monaco (L), Bergese 5, Aliberti 12, Colombano 1, Munari, Picchiotti 3, Bole 17. Non entrata: Sclavo.

Battute vincenti: 7. Errori in battuta: 8. Muri: 7.

CHIERI ’76: Bonino, Voerzio 4, Monetti 1, Faleschini 5, Boufandar 10, Agosto 2, Olivi 1, Musaj 4, Occelli 7, Stagnaro (L), Keymer 3, Blagescu 1, Gagliardi (L). Non entrata: Arbore.

Battute vincenti: 5. Errori in battuta: 6. Muri: 6.