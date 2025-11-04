Blue Vibes: sport e natura si incontrano per il benessere collettivo

Venerdì 21 novembre, alle ore 16:30, la Sala San Giovanni di Cuneo (Via Roma 4) ospiterà la conferenza stampa di presentazione di "Blue Vibes: connettersi con la natura", un progetto all'avanguardia che pone al centro il benessere psicofisico delle persone attraverso l'attività motoria all'aperto e la valorizzazione del rapporto tra uomo e ambiente naturale.

L'iniziativa, promossa da ASD SPORTIFICATION con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, si distingue per un'attenzione particolare alla risorsa acqua come elemento di connessione tra territori e comunità. Il progetto adotta l'approccio One Health, che riconosce l'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale.

La conferenza stampa, moderata dalla giornalista scientifica Laura Avalle, vedrà gli interventi di rappresentanti istituzionali di primo piano, tra cui: Parco fluviale Gesso e Stura, Fondazione Compagnia di San Paolo, Ospedale Gaslini, Regione Piemonte - Assessorato Turismo e Sport, ASL CN1, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo, UniTO - SUISM.

Un focus particolare sarà dedicato all'esperienza sui percorsi One Health e alla rilevazione scientifica dei benefici della camminata a piedi nudi sul percorso F'orma.

Al termine del punto stampa, dopo un rinfresco conviviale (ore 17:30), l'evento si aprirà alla cittadinanza con "Battiti di Natura" (ore 18), condotto dal giornalista Walter Lamberti. Tre ospiti d'eccezione condivideranno le loro esperienze su resilienza, inclusione e sport come strumento educativo: Giampaolo "Pippo" Ricci, capitano della Nazionale Italiana di Basket, Dada e Marcolino, content creator, Pietro Morello, influencer e vincitore del Premio Internazionale Pace e Solidarietà "La Pira".

Il progetto si avvale della collaborazione di un'ampia rete di partner locali, tra cui enti pubblici, cooperative sociali, associazioni e strutture sanitarie, che testimoniano la volontà di creare sinergie concrete tra sport, ambiente, sanità e tessuto sociale.

L'evento è su prenotazione. Per informazioni: ASD SPORTIFICATION