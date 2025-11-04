 / Eventi

Eventi | 04 novembre 2025, 19:10

L'artista Flaminia Veronesi porterà il "mostro parlante" a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra

Quattro appuntamenti per il Bando il Mito della Scrittura della Fondazione CRC‌

Mostro Parlante è il titolo della performance di Flaminia Veronesi, che farà tappa a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra nel mese di novembre.  

L’iniziativa della Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Art.ur, nasce nell’ambito del Bando Il Mito della Scrittura con l’obiettivo di promuovere la riscoperta e l’utilizzo della scrittura come strumento di indagine di sé e di dialogo empatico.

La partecipazione è libera e gratuita: non perderti i quattro appuntamenti!

 

SABATO 8 NOVEMBRE - MONDOVÌ
Piazza Cesare Battisti, ore 10:00 - 13:00

DOMENICA 9 NOVEMBRE - ALBA
Piazza Michele Ferrero, ore 15:00 - 18:00

SABATO 15 NOVEMBRE - CUNEO
Corso Dante, slargo Corso Nizza, ore 15:00 - 18:00

DOMENICA 16 NOVEMBRE - BRA
Via Cavour, ore 10:00 - 13:00

 

c.s.

