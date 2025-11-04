L'artista Flaminia Veronesi porterà il "mostro parlante" a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra

Mostro Parlante è il titolo della performance di Flaminia Veronesi, che farà tappa a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra nel mese di novembre.
L’iniziativa della Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Art.ur, nasce nell’ambito del Bando Il Mito della Scrittura con l’obiettivo di promuovere la riscoperta e l’utilizzo della scrittura come strumento di indagine di sé e di dialogo empatico.
La partecipazione è libera e gratuita: non perderti i quattro appuntamenti!
SABATO 8 NOVEMBRE - MONDOVÌ
DOMENICA 9 NOVEMBRE - ALBA
SABATO 15 NOVEMBRE - CUNEO
DOMENICA 16 NOVEMBRE - BRA