L'artista Flaminia Veronesi porterà il "mostro parlante" a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra

Mostro Parlante è il titolo della performance di Flaminia Veronesi, che farà tappa a Mondovì, Alba, Cuneo e Bra nel mese di novembre. L’iniziativa della Fondazione CRC, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Art.ur, nasce nell’ambito del Bando Il Mito della Scrittura con l’obiettivo di promuovere la riscoperta e l’utilizzo della scrittura come strumento di indagine di sé e di dialogo empatico. La partecipazione è libera e gratuita: non perderti i quattro appuntamenti!