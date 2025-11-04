 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 04 novembre 2025, 19:18

Camion si ribalta lungo la Strada Provinciale 7 a Verduno, intervento dei soccorsi sul posto

Nel tardo pomeriggio un mezzo pesante diretto verso Bra si è ribaltato tra la rotonda dell’ospedale Ferrero e il ristorante “2 Lanterne”. Nessun altro veicolo coinvolto. Possibile chiusura della strada nelle prossime ore per il recupero del mezzo

Il luogo dove si è verificato l'incidente

Il luogo dove si è verificato l'incidente

Ennesimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 4 novembre, lungo la Strada Provinciale 7, nel territorio di Verduno. Un mezzo pesante che stava viaggiando in direzione Bra è uscito improvvisamente di carreggiata, ribaltandosi sul fianco nel tratto compreso tra la rotonda che porta all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” e la curva del ristorante “2 Lanterne”.

Non risultano al momento altri veicoli coinvolti. Illeso il conducente del mezzo, ma sul posto sono intervenute un’ambulanza del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della sicurezza dell’area.

Il traffico, al momento dell’incidente, è risultato scorrevole, ma potrebbero verificarsi disagi nelle prossime ore, quando verranno avviate le operazioni di recupero del mezzo pesante. Per la rimozione sarà infatti necessario l’intervento di una gru di grandi dimensioni e la chiusura temporanea della SP7, fino al completamento delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza della carreggiata.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium