Volley | 04 novembre 2025, 16:48

VOLLEY A1F / Cuneo Granda Volley prepara il big match con Milano: il programma della settimana

Dopo il successo con Firenze e la sconfitta a San Giovanni in Marignano, le Gatte tornano in palestra per giorni di lavoro serrato in vista della partita del 9 novembre, in diretta su VBTV

Dopo una settimana impegnativa, in cui sono arrivate una vittoria al tie break contro Firenze ed una sconfitta contro San Giovanni in Marignano, le Gatte sono tornate ad allenarsi per preparare il big match con Numia Vero Volley Milano.

La sfida contro le lombarde andrà in scena domenica 9 novembre alle 17 al Palazzetto dello Sport di Cuneo: diretta su VBTV.

Questo il programma della settimana:

- lunedì: rest

- martedì: 18-20 allenamento

- mercoledì: 13-16 video e allenamento

- giovedì: 8:30-12:30 pesi e allenamento individuale, 16-18 allenamento (ex Media 4)

- venerdì: giornata EICMA

- sabato: 16-18 allenamento (ex Media 4)

- domenica: 9-10:15 rifinitura, 17 partita contro Numia Vero Volley Milano (Palazzetto dello Sport, Cuneo)

cs

