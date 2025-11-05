VOLLEY / La Farmacia Bertoletti scende in campo al fianco del Cuneo Volley

La salute è una prerogativa fondamentale per un Club sportivo e poter contare sulla professionalità e l’esperienza della Farmacia Bertoletti è sicuramente un valore aggiunto per il Cuneo Volley.

Una nuova partnership per tutto il mondo biancoblù che vede implementare il proprio network e la rete di attività presenti sul territorio a cui affidarsi.

« Siamo molto felici di sostenere il Cuneo Volley, una realtà che rappresenta con orgoglio il nostro territorio. Il volley è da sempre parte viva della comunità cuneese e, con il ritorno in SuperLega, vive un momento entusiasmante. Poter contribuire a questo nuovo capitolo è per noi motivo di grande soddisfazione.» - così Edoardo Carosso e Tommaso Pareti titolari della Farmacia Bertoletti.

La Farmacia Bertoletti da oltre cinquant’anni ha sviluppato un ecosistema innovativo di servizi in grado di dare risposte e strumenti alle persone per prevenire e controllare in ogni momento il proprio stato di salute.

Molto più di una semplice farmacia che vi aspetta a Madonna dell’Olmo in via Chiri 1/A per scoprire tutti i servizi disponibili, tra cui: Elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio, Analisi della pelle, Esami del sangue: Pannello lipidico, Glicemia, Emoglobina glicata, Creatinina e PSA, con risultati affidabili e in tempi brevi.