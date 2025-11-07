Giovanni Barbero riconfermato presidente del Panathlon Club Alba per il biennio 2026/2027

Si è svolta venerdì 29 ottobre, presso l’Osteria del Vecchio Gallo di Alba, l’assemblea del Panathlon Club Alba per il rinnovo delle cariche sociali del direttivo per il biennio 2026/2027.

Nel corso dell’incontro, molto partecipato, è stato rinnovato l’impegno di numerosi soci che, con entusiasmo, continueranno a sostenere l’attività del Club. Alla guida del sodalizio è stato riconfermato all’unanimità Giovanni Barbero, che si appresta così ad affrontare il suo quarto mandato consecutivo.

Assieme al Presidente Barbero, il nuovo Consiglio Direttivo risulta composto da: Boeri Domenico, De Bellis Giovanni, Camera Alida, Crema Alessandro, Malcotti Giovanni, Milanesio Caterina, Giachello Roberto e Costa Graziella.

Completano l’organigramma i Revisori dei Conti – Ansaldi Marco, Lampugnani Massimo, Magara Olinto – e il Collegio Arbitrale formato da Zanoletti Luca, Bera Valter e Stroppiana Silvano.

Il riconfermato presidente ha ricevuto numerosi attestati di stima. Tra questi, quello del Sindaco di Alba, Alberto Gatto, che ha voluto sottolineare come «questo risultato testimoni la stima e la fiducia che i soci ripongono nella sua persona e nella passione con cui negli anni ha saputo interpretare e promuovere gli obiettivi del movimento panathletico».

Il primo cittadino ha poi aggiunto che «il Panathlon Club Alba rappresenta una realtà preziosa per la nostra comunità: desidero ringraziare il presidente e tutti i membri del consiglio direttivo per l’instancabile impegno nella valorizzazione dello sport e dei suoi campioni sul nostro territorio, testimoniando come la pratica sportiva possa essere non solo competizione ma anche educazione, rispetto e coesione sociale».

Anche il Governatore dell’Area 3, Maurizio Nasi, ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto da Barbero e per il ruolo centrale che il Presidente riveste nella vita del Club: «Il ruolo del Presidente è fondamentale: deve possedere disponibilità, leadership e autorevolezza, e saper guidare le scelte per la crescita del Club. Sono certo che nei prossimi due anni i valori del Panathlon saranno ben rappresentati ad Alba grazie alla passione e all’impegno che animeranno il tuo mandato».

Visibilmente emozionato, Giovanni Barbero ha ringraziato i soci per la fiducia rinnovata: «Sono onorato e profondamente grato per questa riconferma all’unanimità. Il Panathlon è per me una grande famiglia e un impegno costante verso la promozione dei valori più autentici dello sport: lealtà, rispetto, amicizia e solidarietà. Insieme al nuovo consiglio direttivo continueremo a lavorare per rafforzare la presenza del Club sul territorio, sostenendo lo sport come strumento di crescita personale e coesione sociale».

Da anni il Panathlon Club Alba rappresenta un punto di riferimento per la diffusione dei valori etici e culturali dello sport, promuovendo iniziative, incontri e riconoscimenti a favore di atleti, dirigenti e associazioni del territorio.