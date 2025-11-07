Saluzzo, domenica in piazza Cavour dimostrazione di unità cinofile della Polizia di Stato

Domenica mattina 9 novembre, dalle ore 9 alle 16, nell’ambito del MercAntico, Saluzzo ospiterà nei pressi dell’ala di ferro di piazza Cavour una dimostrazione di unità cinofile in collaborazione con il Comitato della Croce Rossa di Manta.

Verrà simulato lo scenario di ricerca persone a seguito di un crollo con cani da macerie e soccorso.

L’Anps, Associazione Nazionale Polizia di Stato, è una realtà che da tempo svolge un ruolo importante in ambito sociale e civile.

Tra le sue molteplici attività, uno degli aspetti più significativi è il suo impegno attraverso i Gruppi di Volontariato e Protezione civile, che costituiscono il vero e proprio braccio operativo dell’associazione.

Le unità cinofile sono particolarmente apprezzate per la loro preparazione e per il ruolo che ricoprono nei soccorsi, in particolare nelle operazioni di ricerca persone scomparse e nel recupero di dispersi in ambienti difficili. Sono equipaggiate con cani altamente addestrati per intervenire in situazioni di emergenza, come calamità naturali ed incidenti in zone impervie o comunque altamente problematiche, quali ad esempio terremoti o crolli di abitazioni a seguito di esplosione.

Sarà presente anche un gazebo informativo sulla sicurezza stradale della Polstrada

L’evento, che si svolge col patrocinio del Comune di Saluzzo e della Fondazione Amleto Bertoni, è stata resa possibile grazie anche ai buoni uffici dell’ex funzionario saluzzese di Polizia Mario Pirito.