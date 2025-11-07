La Confcommercio Cuneo ha festeggiato i suoi 80 anni a Carrù: ospite il giornalista Beppe Severgnini [FOTO e VIDEO]

Si è svolto ieri, giovedì 6 novembre, nel teatro F.lli Vacchetti di Carrù, l’ottava Convention di Sistema Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo, in occasione dell’80° anniversario dalla fondazione della Confederazione.

Si è trattata dell’ultima tappa di un percorso dal titolo “1945-2025. Memoria e futuro. Un percorso attraverso i territori: il passato che racconta, il presente che insegna, il futuro che unisce”, che ha toccato le nove zone in cui è suddiviso il territorio provinciale.

Il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Cuneo, Danilo Rinaudo ha spiegato durante l’incontro, molto partecipato: “Con la Convention di Sistema provinciale di Carrù si conclude la lunga carrellata di eventi zonali che quest’anno abbiamo voluto organizzare per festeggiare l’80° compleanno di Confcommercio. Abbiamo pensato di non fare un unico evento celebrativo, ma di promuoverne uno per ciascuna delle nove zone in cui siamo organizzati a livello provinciale. È stata una scelta impegnativa e controcorrente, nata con l’intento di raggiungere i nostri associati e i nostri clienti a casa loro, per fargli sentire la nostra vicinanza. La scelta di Carrù come sede dell’evento provinciale finale, invece, rientra nel programma itinerante delle convention che abbiamo organizzato negli ultimi anni. Le due parole chiave dell’evento sono memoria e futuro, in quanto siamo ben consapevoli che dobbiamo fare tesoro della nostra storia per affrontare le sfide che si presenteranno domani e che abbiamo già davanti oggi”.

(Rinaudo)

Durante il suo intervento il presidente Rinaudo ha affermato: “Il fenomeno della desertificazione commerciale non riguarda più soltanto le aree montane o periferiche, ma sta ormai colpendo anche i centri di pianura. È un segnale allarmante che impone una riflessione e, soprattutto, un’azione concreta da parte delle istituzioni per sostenere chi tiene vive le nostre comunità. Quando chiudono i negozi, lentamente si svuotano anche le piazze, le scuole, le relazioni: si impoverisce il tessuto economico ma anche sociale del territorio. Servono politiche mirate che favoriscano la permanenza delle attività esistenti e incoraggino l’apertura di nuove imprese, soprattutto nelle zone più fragili. Un altro tema che ritengo fondamentale è quello della parità di regole tra chi opera nello stesso mercato: ‘Stesso mercato, stesse regole’ deve essere un principio imprescindibile. Oggi, invece, assistiamo a una concorrenza distorta, dove alcuni settori – dal turismo alla ristorazione, fino al commercio online – godono di condizioni fiscali o normative completamente diverse rispetto a chi lavora in modo tradizionale e sul territorio. È necessario ristabilire equità: non si può continuare a penalizzare chi investe, crea occupazione e tiene vivo il commercio locale. La coerenza delle regole è il primo passo per un futuro sostenibile e competitivo per tutti”

L’evento, svolto con il contributo di Fondazione Crc e Camera di Commercio Cuneo, con il sostegno di Vittoria Assicurazioni – Agenzia Cuneo Libertà, Bcc Alpi Marittime Carrù, Egea|Gruppo Iren e con il patrocinio del Comune di Carrù, è entrato nel vivo con la proiezione del video “Memoria e futuro”, un cortometraggio emozionale dedicato agli 80 anni della Confcommercio della provincia di Cuneo, che ha fatto rivivere le tappe più significative della storia associativa attraverso le voci e i volti di tanti commercianti che ne hanno scritto le pagine più autentiche.

Dopo il video, spazio ai tradizionali saluti istituzionali con gli interventi di Nicola Schellino (sindaco di Carrù), Giorgio Maria Bergesio (Senatore) Paolo Bongioanni e Marco Gallo (assessori Regione Piemonte), Luca Robaldo (presidente Provincia di Cuneo), Carlo Sangalli (presidente nazionale Confcommercio) in videocollegamento, Giuliano Viglione (presidente Confcommercio Piemonte) e Lorena Durante (presidente Confcommercio Carrù).

Le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'incontro carrucese (GUARDA IL VIDEO)

Prima dell’intervento del presidente Rinaudo, si è svolta la premiazione di tre soci della Confcommercio di Carrù: Felice Cardone, in qualità di socio storico e Matteo e Paolo Bracco come soci giovani. Il momento ha preceduto l’evocativa tavola rotonda sugli 80 anni di Confcommercio Cuneo tra il presidente provinciale Danilo Rinaudo e il past president Ferruccio Dardanello, che ha ripercorso attraverso immagini e racconti le tappe fondamentali della storia della Confcommercio provinciale dal Dopoguerra a oggi.

Un dialogo a due voci che ha intrecciato memoria e visione, tracciando un filo ideale tra il passato e il futuro dell’associazione: dalle origini nel 1947, quando nacque l’Unione Provinciale Commercianti ed Esercenti di Cuneo guidata da Leone Miroglio, al lungo periodo di crescita economica e di espansione del commercio di prossimità che ha accompagnato la ricostruzione del Paese. Durante la conversazione, Dardanello ha ricordato alcuni momenti emblematici della sua lunga esperienza associativa – dall’impegno per la rappresentanza territoriale agli anni di confronto nazionale – sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalla Confcommercio come motore di coesione economica e sociale. Tra i passaggi più significativi, il riferimento alla nascita del Terziario Donna nel ricordo di Aurelia Della Torre, alla storica battaglia per i collegamenti infrastrutturali del territorio (dal Tunnel del Tenda all’autostrada Asti-Cuneo), fino alle mobilitazioni del “pullman del commercio” contro il Decreto Bersani e all’impegno senza sosta dell’associazione durante la pandemia Covid, quando gli uffici provinciali rimasero operativi 24 ore su 24 per supportare le imprese in difficoltà. Un confronto ricco di testimonianze, chiusosi con una carrellata di foto dei festeggiamenti per gli 80 anni nelle nove territoriali, che ha restituito l’immagine di un’associazione capace di evolversi, mantenendo saldi i valori originari di rappresentanza, solidarietà e difesa del tessuto economico locale.

Riflettori puntati, a seguire, sul super ospite di giornata, il noto giornalista Beppe Severgnini, che ha raccontato con 9 parole chiave e per immagini l’evoluzione del commercio in Italia dal 1945 ad oggi: dal comfort e dall’ottimismo degli anni della rinascita, ai colori e alla sensualità del boom economico, fino all’efficienza e al cambiamento della globalizzazione. L’avvento della tecnologia ha rivoluzionato i consumi, portando alla sostenibilità e infine all’autoindulgenza, simbolo di un mercato maturo, orientato al benessere personale e alla consapevolezza del proprio ruolo sociale.

(Beppe Severgnini)

La convention si è chiusa con l’inaugurazione della mostra fotografica “Donne del Terziario: storie di impresa, innovazione e futuro”, alla presenza di Luciana Bonetto (presidente provinciale Terziario Donna) e con l’intervento video di Anna Lapini (presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio – Imprese per l’Italia). La mostra, allestita nella Chiesa dei Battuti Bianchi (piazza Dante), accoglie un insieme di immagini e testimonianze delle 26 donne protagoniste dell’evento espositivo, fotografate da Lorena Durante (vicepresidente Terziario Donna) e racconta la forza e la visione che le hanno animate nel fondare o guidare le loro imprese. L’esposizione è visitabile sabato 8 novembre dalle 16 alle 19 e domenica 9 novembre dalle 9.30 alle 12.30. Per scoprire le prossime tappe dell’esposizione è possibile visitare le pagine social della Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo.