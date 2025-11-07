Torna la Fiera del Cappone: Morozzo celebra la suo re dalla cresta d’oro

A Morozzo, tra le colline del Cuneese, dicembre si accende di tradizione: torna la Fiera Nazionale del Cappone, in programma il 14 e 15 dicembre 2025. È una festa antica, che dal Seicento celebra un re senza corona ma con cresta d’oro: il Cappone di Morozzo, primo Presidio Slow Food della carne in Italia.

Per due giorni il paese si trasforma in un teatro rurale: piazze colme di bancarelle, cappellini di lana, piatti fumanti e quell’orgoglio contadino che resiste alle mode. Gli allevatori presentano i loro esemplari migliori, lucidi e composti come modelle da passerella, mentre i ristoranti locali interpretano il cappone in mille varianti, dal brodo nobile al ripieno delle feste. Il paese intanto si popola di mercatini pieni di prodotti tipici, di musica e di vini che raccontano questa terra.

Il cuore della Fiera però resta lui, il cappone di Morozzo, allevato con pazienza in attesa della fiera. Il paese diventa così il palcoscenico di un Piemonte autentico, dove gastronomia e memoria si stringono la mano. Un appuntamento che non celebra solo il gusto, ma un modo di vivere: lento, genuino, dai ritmi umani.

E quando cala la sera, tra le luci dei portici e l’aroma di vin brulé, il borgo si fa presepe, con le voci che si mescolano al vapore dei pentoloni. C’è chi compra, chi assaggia, chi fotografa: tutti partecipano a un rito collettivo che resiste al tempo. Perché a Morozzo il Natale inizia qui, tra piume, sorrisi e sapori d’inverno.

Informazioni: www.capponedimorozzo.it/la-fiera-del-cappone/