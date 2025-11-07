Calderoni, Sannazzero, Emanuel (Pd): «Il Piemonte resta l’unica Regione a non aver riconfermato le esperienze migliori. Ora servono strumenti concreti per i piccoli comuni»

«Il Piemonte è oggi l’unica Regione d’Italia a non aver riconfermato le quattro aree interne individuate nella prima Strategia Nazionale. È una scelta grave e inspiegabile, che priva territori montani e collinari di risorse decisive e cancella anni di lavoro condiviso tra Comuni, Unioni montane e amministrazioni locali». Lo affermano Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico, il segretario provinciale Davide Sannazzaro e il consigliere provinciale Loris Emanuel, commentando la decisione della Giunta Cirio di individuare due nuove aree progetto (Valsesia e Terre del Giarolo) nella programmazione 2021-2027, escludendo, però, le quattro storiche (Valle Bormida, Valli Maira e Grana, Valli di Lanzo e Valli dell’Ossola).



«La motivazione ufficiale – spiegano i tre esponenti Dem – di garantire “equità territoriale” non regge, poiché ad essere penalizzati sono proprio i territori che avevano dimostrato di saper innovare in settori chiave come scuola, sanità, mobilità e sviluppo locale. Invece di valorizzarle, la Giunta Cirio ha scelto di chiudere un percorso positivo, isolando il Piemonte rispetto a tutte le altre Regioni, che hanno riconfermato o ampliato le proprie aree interne».



Una decisione che colpisce duramente soprattutto la provincia di Cuneo, dove le Valli Maira e Grana si trovano oggi di fronte a un vero abbandono istituzionale dopo anni di progettualità e collaborazione tra enti locali.



«In VII Commissione regionale – proseguono Calderoni, Sannazzaro ed Emanuel – l’assessore alla Montagna Marco Gallo si è impegnato a sollecitare il Governo per il reinserimento delle quattro aree interne della programmazione 2014/2020. D’altronde, in quanto ex sindaco di un territorio pedemontano, conosciamo la sua sensibilità e sappiamo che questa impostazione non è frutto di una sua scelta».

I consiglieri Dem accolgono, inoltre, lo spunto dell’assessore Gallo sulla fragilità della governance delle Terre alte e condividono la necessità di affrontare una crisi amministrativa che rischia di vanificare ogni buona intenzione.

«Molti piccoli e medi Comuni – osservano – ricevono risorse per progetti ambiziosi, ma non dispongono del personale per gestirli: in molti casi uno o due dipendenti devono occuparsi di tutto, dall’anagrafe ai bandi, dalla contabilità alla progettazione. Non è amministrare, è sopravvivere».



Per questo, Calderoni, Sannazzaro ed Emanuel chiedono che la Regione accompagni la strategia nazionale con strumenti concreti di sostegno alla capacità amministrativa locale, attraverso:

• supporto tecnico-amministrativo stabile per la gestione dei fondi;

• semplificazione burocratica per i Comuni sotto una certa soglia demografica;

• risorse dedicate al personale e alla formazione, non solo ai progetti;

• individuazione della fragilità amministrativa come criterio premiale nei bandi.



«La vera sfida – concludono – non è moltiplicare i bandi, ma renderli davvero attuabili nei territori che ne hanno più bisogno. Servono incentivi alla gestione associata, sostegni alle comunità vallive, potenziamento dei servizi sanitari ed educativi, efficaci collegamenti fisici e digitali e un serio rafforzamento della governance delle Terre alte. Ci auguriamo che la nuova legge regionale sulla montagna, più volte annunciata, possa finalmente tradurre in atti concreti questa visione condivisa».