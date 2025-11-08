 / Cronaca

Cronaca | 08 novembre 2025, 10:27

Saluzzo: danneggia l'ATM dell'ufficio postale con un'ascia, denunciato 27enne pachistano

Pomeriggio movimentato, venerdì 7 novembre, a Saluzzo.

Attorno alle ore 16 un 27enne di nazionalità pachistana, per cause da accertare, ha danneggiato con un'ascia l'ATM dell'ufficio postale di via Peano a Saluzzo. 

Immediatamente allertati i carabinieri che, giunti sul posto, hanno bloccato l'uomo, deferito per danneggiamento aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Il 27enne è stato quindi affidato agli operatori del 118 per le valutazioni sanitarie sul suo conto presso l'ospedale di Savigliano.

Il dispositivo è al momento inutilizzabile dagli utenti.

