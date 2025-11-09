Brucia il tetto di un'abitazione a Castellar di Saluzzo: notte di lavoro per i vigili del fuoco

E' finito poco dopo le 6 di questa mattina l'intervento dei vigili del fuoco a Castellar di Saluzzo, dove verso l'una ha preso fuoco il tetto di un'abitazione della frazione.

Una casa signorile di due piani, in cui fortunatamente in quel momento non c'era nessuno.

Le fiamme si sono sprigionate dal camino e hanno presto raggiunto tutto il tetto, in legno nella parte interna.

Sul posto sono intervenuti la squadra di Saluzzo con l'autobotte e l'auto pompa serbatoio, i volontari di Savigliano con un secondo mezzo aps e la squadra addetta ai crolli da Cuneo, per la messa in sicurezza del camino.