Special Olympics 2025: Cuneo in festa, ecco la Fiamma della Speranza [FOTO e VIDEO]

Amicizia, divertimento, condivisione. Sono alcune delle parole che raccontano meglio le emozioni veicolate, mercoledì 5 marzo, dal popolo di Special Olympics nel centro di Cuneo.

La Fiamma della Speranza, simbolo dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, ha raggiunto il capoluogo della Granda, "scortata" da atleti, volontari e forze dell'ordine.

Partenza da piazza Torino, percorso tra via Roma e via Caraglio, fino a piazza Galimberti, dove hanno avuto luogo i saluti istituzionali della sindaca Patrizia Manassero e del prefetto Mariano Savastano. Ai lati delle strade commercianti, studenti e cittadini hanno ricambiato baci e saluti con i protagonisti della sfilata.

L'arrivo della torcia in piazza Galimberti (GUARDA IL VIDEO)

L'iniziativa punta a promuovere l’accettazione e l’inclusione delle persone con disabilità intellettiva. L’obiettivo è sensibilizzare le comunità locali e globali sull’importanza di costruire una società più inclusiva e accogliente, veicolando un messaggio di speranza, unità e solidarietà.

Sabato 8 marzo, all'Inalpi di Torino, avr inizio la manifestazione sportiva vera e propria, con la cerimonia di inaugurazione. In arrivo 1.500 atleti da 102 Paesi diversi. Tra di loro anche le due cuneesi dell'associazione Amico Sport: Sonia Sechi e Valentina Verra.

Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025

Dopo l’emozionante accensione della Fiamma della Speranza ad Atene, il viaggio è proseguito in Italia, con la benedizione in Vaticano. La torcia è arrivata poi a Torino e nei prossimi giorni attraverserà il Piemonte, unendo le principali città della regione in un percorso che culminerà l’8 marzo con la Cerimonia di Apertura all’Inalpi Arena all’insegna del messaggio “Il futuro è qui”. Dall’8 al 15 marzo Torino ospiterà i Giochi Invernali, dimostrando l’incredibile potere dello sport nel porre fine all’emarginazione e promuovere inclusione e solidarietà. I Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025 accoglieranno 1.500 atleti provenienti da 102 Paesi che gareggeranno in otto discipline: sci alpino, sci nordico, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, snowboard, racchette da neve e short track. Inoltre, saranno coinvolti più di 1.000 coach e delegati, 2.000 volontari, 1.000 media accreditati e circa 100.000 spettatori.

GUARDA IL VIDEO