Cronaca | 09 novembre 2025, 15:35

Cuneo piange Elsa Caterina Galfrè, la suora del carcere Cerialdo

Volontaria per tantissimi anni, portava ai detenuti buste e francobolli, spingendoli a scrivere lettere e a tenere i contatti con le famiglie

Cuneo piange suor Elsa Caterina Galfrè, instancabile volontaria nel carcere di Cuneo. 

Della congregazione delle Giuseppine, aveva 91 anni. E' morta ieri 8 novembre. 

Insegnante di Scienze in tante scuola di Cuneo, suor Elsa, per tanti anni, è stata tra i volontari più attivi al Cerialdo. 

Suor Elsa credeva nella dignità dei detenuti. Raccontava spesso che spendeva buona parte ddella sua pensione per comprare fogli, penne, buste e francobolli. Li donava ai detenuti perché scrivessero lettere. Li spingeva a mantenere i contatti con le famiglie, con il mondo fuori dalle sbarre, a mantenere vive le relazioni. 

Dolcissima ma anche molto tenace, saggia e arguta, conosceva come pochi altri le dinamiche dell'anima e della vita. E nel carcere, tra i detenuti, riusciva a scovare la grazia. Non giudicava, semplicemente ascoltava e capiva, cercando di portare la luce e la speranza che le derivavano da una profonda fede proprio lì, in carcere, dove la speranza e la luce faticano ad entrare. 

Barbara Simonelli

