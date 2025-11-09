Cuneo piange Elsa Caterina Galfrè, la suora del carcere Cerialdo

Cuneo piange suor Elsa Caterina Galfrè, instancabile volontaria nel carcere di Cuneo.

Della congregazione delle Giuseppine, aveva 91 anni. E' morta ieri 8 novembre.

Insegnante di Scienze in tante scuola di Cuneo, suor Elsa, per tanti anni, è stata tra i volontari più attivi al Cerialdo.

Suor Elsa credeva nella dignità dei detenuti. Raccontava spesso che spendeva buona parte ddella sua pensione per comprare fogli, penne, buste e francobolli. Li donava ai detenuti perché scrivessero lettere. Li spingeva a mantenere i contatti con le famiglie, con il mondo fuori dalle sbarre, a mantenere vive le relazioni.

Dolcissima ma anche molto tenace, saggia e arguta, conosceva come pochi altri le dinamiche dell'anima e della vita. E nel carcere, tra i detenuti, riusciva a scovare la grazia. Non giudicava, semplicemente ascoltava e capiva, cercando di portare la luce e la speranza che le derivavano da una profonda fede proprio lì, in carcere, dove la speranza e la luce faticano ad entrare.