VOLLEY A1F / Milano si impone a Cuneo: le Gatte lottano ma conquistano solo un set

Ottava giornata di campionato e big match per la Honda Cuneo Granda Volley: le Gatte di coach Salvagni hanno infatti affrontato una delle corazzate del campionato, la Numia Vero Volley Milano, squadra che si è aggiudicata la Supercoppa e determinata a puntare allo scudetto.

Per sostenere le cuneesi, una bella cornice di pubblico, grazie anche alla collaborazione con Cuneo Volley: ben 2651 gli spettatori presenti, giunti a San Rocco Castagnaretta per una bella domenica di volley.

Le lombarde sono arrivate a Cuneo con l’intento di aggiudicarsi punti pesanti per la classifica e sono riuscite nell’intento, conquistando l’intera posta in palio per 3-1. Cuneo, reduce dallo stop con San Giovanni in Marignano, non è riuscita a conquistare punti contro le stelle milanesi, pur offrendo una prova di carattere nei primi due set.

Per le Gatte infatti una buona prestazione a inizio partita nonostante una formazione rimaneggiata, con Rivero dentro per Pritchard, oggi in maglia da libero dopo un infortunio al ginocchio accorso durante la sessione di allenamento di sabato e per cui si aspettano gli esami di domani. Anche per Milano una defezione, con Kurtagic ancora in maglia da libero.

Nonostante le difficoltà, le Gatte non si sono lasciate intimorire: dopo un inizio in sordina, le biancorosse hanno disputato un primo set di grande intensità recuperando da 11-17 a 16-17, lottando punto a punto e cedendo solo 23-25.

Il secondo set è un gran parziale per le cuneesi, che dominano fin dai primi punti. Tentativo di rimonta delle ospiti da 12-8 a 14-13, contenuto dalle biancorosse che tornano a spingere trascinate da Diop e Pucelj e chiudono 25-21.

Ultimi due parziali con copione simile: Milano cambia passo e impone il proprio ritmo, facendo valere la propria superiorità tecnico-tattica. Le Gatte non riescono più a opporre una buona resistenza e le ospiti vincono 15-25 e 16-25, conquistando così l'intera posta in palio.

Parte forte Milano, che allunga subito 0-5. Le Gatte faticano a trovare il ritmo, poi iniziano a ingranare e si portano a -2, 4-6. Le ospiti cambiano marcia e tornano a spingere, 5-10 e 7-13. Cuneo tenta di reagire, ma le lombarde premono sull’acceleratore: 10-14 e 11-17. Time out Salvagni e gran rientro in campo delle Gatte, che con Diop al servizio ritrovano brillantezza e mettono pressione a muro tornando a -1, 16-17, e poi trovano la parità sul 18. Si procede punto a punto fino al 23, poi Danesi con un primo tempo e un muro la chiude 23-25. Top scorer le due opposte, entrambe a 6 punti.

Formazioni confermate nel secondo set. Ora è Cuneo a partire forte, 3-1. Milano recupero, ma le Gatte mantengono il break, 8-5 e 12-8. Lavarini chiama tempo e al rientro c’è un gran recupero delle ospiti, che arrivano a -1 trascinate da Egonu, 13-12, poi Cuneo torna a macinare punti, 17-13 e 19-14, con Milano che spende il secondo time out. Le ospiti rosicchiano ancora qualche punto, ma sono le Gatte a chiudere 25-21. Top scorer Diop con 8 punti.

Terzo parziale con copione simile al primo, Milano allunga 1-4 e biancorosse a inseguire, 5 pari. Piccolo break Milano subito riagguntato dalle Gatte, 9-8, poi le lombarde cambiano il passo, 10-14 e 13-20. Cuneo prova a reagire, ma Milano detta il ritmo e chiude 15-25.

Avvio ancora simile nel quarto, con Milano che mette la freccia fin dai primi scambi, 3-8. Le Gatte sembrano aver finito le energie e Milano preme sull'acceleratore, 7-14 e 9-18, per poi chiudere 16-25, conquistando set e partita.

Premiata MVP del match Rebecca Piva, che ha chiuso con 14 punti (52% in attacco, 52% di ricezione positiva a 8% di perfetta. Top scorer Egonu con 17 punti, seguita da Lanier 15 e Danesi 14. Per le Gatte top scorer Diop con 20 punti (45% in attacco). In doppia cifra anche Pucelj (11).

Nessun punto dunque per le Gatte, ma resta comunque la buona prova di carattere mostrata nei primi due set e la consapevolezza di poter tenere testa a qualsiasi avversario.

Le cuneesi avranno però subito l’occasione di riscattarsi: la nona giornata di campionato si disputerà infatti mercoledì 12 novembre, quando le biancorosse saranno a Busto Arsizio per affrontare la Eurotek Laica Uyba. Appuntamento quindi a mercoledì per il turno infrasettimanale.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in diagonale con Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pucelj e Rivero, libero Bardaro.

Numia Vero Volley Milano: Bosio opposta a Egonu, centrali Danesi e Sartori, bande Lanier e Piva, libero Fersino.

PRIMO SET

Mani out di Lanier, 0-1. Errore di Cuneo, 0-2. Errore Diop, 0-3. Danesi sotto rete, 0-4. Ace di Sartori, 0-5. Rivero in pallonetto sblocca Cuneo, 1-5. Primo tempo murato di Danesi, 2-5. Out Pucelj, 2-6. Rivero da seconda linea, 3-6. Punto di Pucelj, 4-6. Out Cecconello, 4-7. Murata Diop, 4-8. Out anche il servizio di Lanier, 5-8. Egonu contro il muro, 5-9. Piva a segno, 5-10. Sartori a segno e invasione Milano a muro, 6-11. Egonu sopra il muro, 6-12. A segno Rivero, 7-12. Out Keene, 7-13. Diop in mezzo al muro, 8-13. Out Lanier, 9-13. Sartori a segno e anche Rivero contro le mani del muro, 10-14. Egonu in parallela, 10-15. Diagonale stretta di Diop, 11-15. Lanier contro le mani del muro, 11-16. Piva in pallonetto 11-17 e time out Cuneo. Diop in pallonetto, entra Gelin per ricevere, 12-17. Pallonetto Pucelj, 13-17. Murata Egonu, 14-17. Piva in mezzo al muro, 15-17. Ancora murata Egonu, 16-17. A segno Danesi, 16-18. Keene in fast, 17-18. Egonu out, 18 pari. A segno Piva, 18-19. Out Egonu, 19 pari. Out Sartori, 20-19. Egonu in parallela, 20 pari. Diop a segno, 21-20. Ancora Egonu, 21 pari. Murata Rivero, 21-22. Out Sartori, 22 pari. Ancora a segno Milano, 22-23. Errore Diop, si chiede il check: palla in, 23 pari. Primo tempo Danesi, 23-24. Murata Keene, 23-25.

SECONDO SET

Diop a segno, 1-0. Piva sopra il muro, 1-1. Pallonetto Cecconello, 2-1. Keene sotto rete, 3-1. Diop murata, 3-2. Diop in mezzo al muro, 4-2. Piva in mezzo al muro, 4-3. Diop in pipe, 5-3. Sartori in primo tempo, 5-4. Out Piva, 6-4. Murata Lanier, 7-4. Egonu in parallela, 7-5. Lanier sopra il muro, 8-6. Primo tempo Cecconello, 9-6. Lanier in diagonale, 9-7. Pallonetto Pucelj, 10-7. Danesi in primo tempo, 10-8. Rivero da seconda linea, 11-8. Invasione Bosio, 12-8 e time out Milano. Errore Diop al servizio, 12-9. Piva in parallela, 12-10. Diagonale di Egonu, 12-11, poi errore al servizio, 13-11. Out Pucelj, 13-12. Diop da seconda linea, 14-12. Palleggio di Lanier, 14-13. Errore Sartori, 15-13. Pallonetto di Rivero, 16-13. Errore Egonu, 17-13. Lanier a segno, 17-14. Diop in mezzo al muro, 18-14. Ace Rivero, 19-14 e secondo time out Milano. Out Signorile, entra Magnani per ricevere e Cagnin per servire, 19-15. Diop in mezzo al muro 20-15. Egonu sopra il muro, 20-16, entra Miner per servire e Modesti al centro. Egonu sotto rete, 20-17 e time out Cuneo. Mani out di Pucelj, 21-17. Out Diop al servizio e anche Egonu, 22-18. Piva contro le mani del muro, 22-19. Rivero contro le mani del muro, 23-19. Egonu da seconda linea, 23-20. Diop contro le mani del muro, 24-20. Primo tempo Danesi, 24-21. Rivero contro il muro, 25-21.

TERZO SET

Sartori in primo tempo, 0-1. Rivero a segno poi sbaglia il servizio, 1-2. Lanier in mezzo al muro, 1-3. Muro su Pucelj e punto Diop, 2-4. Lanier in mezzo al muro, 2-5. Errore Lanier al servizio, 3-5. Ace Diop, 5-4. Ancora Diop a segno, 5 pari. Pallonetto Lanier, errore Pucelj e ace Bosio, 5-8. Fast Keene, 6-8. Ace Pucelj, 7-8. Keene in fast, 8-9. Fast Sartori, 8-10. Lanier a segno, 8-11. Out Piva, 9-11. Bosio da seconda linea, 9-12. Muro Cuneo, 10-12. A segno Lanier, 10-13. Rivero murata da seconda linea, 14-10. Diop in parallela, 11-14. Lanier contro le mani del muro, 11-15. Pucelj a segno, 15-12. Errore al servizio di Diop, 12-16. Piva in mezzo al muro, 17-12. Mani out di Rivero, 13-17. Sbaglia Pucelj al servizio, 13-18. Parallela out di Rivero, 13-19. Piva in diago stretta, 20-13. Murata Rivero, 21-13. Errore Egonu, 21-14. Piva contro il muro, 22-14. Pallonetto Sartori, 23-14. Out Lanier, 15-23, entra Allaoui per Signorile. Egonu da seconda linea, 15-24. Ace Sartori, 15-25.

QUARTO SET

Keene in fast, 1-0. Lanier in mezzo al muro, 1-1. Out Rivero, 1-2. Out Diop, 1-4. Murata Rivero, esce per Martinez, 1-5. Diop contro il miro, 2-5. Danesi contro il muro e errore Egonu, 3-6. Piva sopra il muro, 3-7. Egonu e Pucelj a segno, 4-8. Sartori in primo tempo, 4-9. Punto Egonu, 4-10. Pucelj a segno, 5-10. Piva contro le mani del muro, 5-11. Keene contro le mani del muro, 6-11. Errore Pucelj, 6-12. Lanier a segno, 6-13. Diop out, 6-14. Lanier a segno, 7-15. Martinez in mezzo al muro, 8-15. Primo tempo Danesi, 8-16. Diop da seconda linea, 9-16. Milano a segno, 9-17. Pucelj out, 9-18. Primo tempo Cecconello, 10-18. Piva contro il muro, 10-19. Sette di Keene, 11-19. Keene sotto rete, 12-19. Errore Diop al servizio, 12-20. Errore Egonu, 13-20. Doppiamente a segno Milano, 13-22. Out Sartori, 14-22. Out Diop, 14-23. Martinez a segno, 15-23. Danesi in, 15-24. Errore Cagnin al servizio, 16-24. Primo tempo Danesi, 16-25.