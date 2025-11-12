Busca cerca nuovi volontari per gli anziani: "Basta la voglia di stare insieme"

I Volontari dell'Annunziata lanciano un appello alla comunità di Busca per ampliare il proprio gruppo dedicato al sostegno e all'animazione delle persone anziane e delle categorie più fragili del territorio. L'associazione, da anni impegnata nella promozione del benessere sociale attraverso attività di socializzazione, organizza un incontro informativo per giovedì 13 novembre alle ore 9.30 presso il Centro d'incontro anziani di Piazza Santa Maria.

L'iniziativa "Volontario? Sì, grazie!" sarà condotta dalla dottoressa Michela Re e rappresenta un'occasione per conoscere da vicino le attività dell'associazione e le modalità di coinvolgimento nel progetto di volontariato. L'obiettivo è creare una rete sempre più ampia di persone disposte a dedicare parte del proprio tempo alla comunità, contribuendo concretamente al miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso momenti di condivisione, esperienze comuni e attività che favoriscono il mantenimento di uno stile di vita attivo.

Non sono richieste competenze specifiche o esperienze pregresse: il requisito fondamentale indicato dall'associazione è semplicemente la voglia di stare con le persone e la disponibilità a collaborare in squadra. Un approccio inclusivo che punta a valorizzare le qualità umane e relazionali di ciascun volontario, riconoscendo nell'empatia e nella capacità di ascolto gli strumenti principali per operare efficacemente nel sociale.

Le attività proposte dai Volontari dell'Annunziata spaziano dall'animazione ricreativa agli incontri di socializzazione, dalla compagnia durante le ore del giorno al supporto in piccole commissioni quotidiane, sempre con l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale e favorire il benessere psicofisico delle persone assistite.