VIABILITA' / Provincia di Cuneo: oltre 2,5 km di strade rinnovate tra Fossano e Narzole

Sono in corso in questi giorni i lavori di bitumatura su alcuni tratti delle strade provinciali Sp 214 e Sp 206, nel territorio del Comune di Fossano, e sulla Sp 3 nel territorio del Comune di Narzole. L’intervento, che interessa complessivamente oltre 2,5 chilometri di carreggiata, è eseguito da Enel per il ripristino della sede stradale a seguito di lavori sui sottoservizi.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere delegato Roberto Baldi hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per la sinergia istituzionale che ha reso possibile l’intervento: «Ringraziamo Enel per la professionalità garantita e per l’adesione ai contenuti sottoscritti nella convenzione con la Provincia. Un ringraziamento va anche ai cittadini per la pazienza dimostrata durante l’esecuzione dei lavori. La Provincia, grazie alle segnalazioni e alla collaborazione degli amministratori comunali di Narzole – il sindaco Sguazzini e l’assessore Curti – e di Fossano – il sindaco Tallone e il consigliere Blengino – continua a lavorare con impegno per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità in tutto il territorio».



