Domenica 21 dicembre alle 21 Bruno Billone all’APM di Saluzzo

Il pianoforte torna protagonista nella rassegna concertistica CONsonanTE della Scuola APM. Domenica 21 dicembre alle ore 21 presso la Sala Verdi della Scuola APM il Maestro Bruno Billone si esibirà nel Recital Pianistico “Personaggi in cerca di pubblico: ironie, caricature e altre burle”.

Diplomato con lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Milano, Bruno Billone attualmente si sta perfezionando con il Maestro Alessandro Deljavan presso la Scuola APM.

Pianista e compositore, concentra la sua ricerca nei principi espressivi comuni a diversi linguaggi e generi musicali, approfondendo il repertorio contemporaneo, l’improvvisazione e il Jazz.

Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per enti e località di rilievo: Ebneter Kultursommer Festival, Camerata Ducale, Rai 5, Fabbrica del Vapore, Musica Maestri, J. Vītols Hall, Sala Verdi e molti altri.

Sì è confrontato con direttori e orchestre del calibro di Ovidiu Balan (State Philharmonic Orchestra of Romania) e Daniele Moles (Youth Orchestra). Molto attivo anche come camerista, si è esibito con Andrea Dulbecco, Michele Sannelli, Michele Mazzola, Edoardo Mantellassi, Quartetto Vagus, Elsa Biscari, e Antonio Alessandri, Tommaso Dormi, Omar El Mziar (Taboo Quartet, vincitori del premio “Fondazione Gatta Trincheri”).

Sul palco della Sala Verdi eseguirà un programma composto da musiche di Eric Satie, Francis Poulenc e Robert Schumann.