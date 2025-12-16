METEO / La neve arriva in Granda: diramata allerta gialla, code sull'A6 in direzione Savona

Dalla tarda serata di ieri la pioggia ha lasciato spazio alla neve che, questa mattina, sta scendendo copiosa su diverse zone della provincia.

In considerazione del quadro meteorologico, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve, segnalando la possibilità di temporanee e locali criticità, rallentamenti della circolazione e interruzioni di alcuni servizi, l'ente provinciale ha attivato il piano operativo invernale: le imprese incaricate dello sgombero neve e dello spargimento del sale sulle strade provinciali sono già state allertate nelle scorse ore per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete viaria.

Segnalati 30 cm di neve a Monesi, mentre qualche centimetro in più è già sceso sulle località sciistiche di Limone, Artesina, Frabosa e Prato Nevoso.

Dalle 3 di questa mattina la neve ha iniziato ad imbiancare anche l'autostrada A6 Torino-Savona, si ricorda che vige l'obbligo di dotazioni invernali a bordo.

Alle 7.38 si segnalava blocco del traffico tra i caselli di Ceva e Millesimo, direzione Savona, a causa di un veicolo fermo. Rallentamenti per circa 2 chilometri tra Ceva e Millesimo.

Al momento si registrano code di circa 2 chilometri sulla A6, tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione Savona a causa della neve.

Considerata l’evoluzione delle previsioni meteorologiche, l'ANAS ha disposto la chiusura tecnica della strada statale 21 "della Maddalena”, tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato), fino a cessata necessità.

Si invita l’utenza stradale alla massima prudenza e si ricorda che dal 15 novembre è in vigore sull’intera rete provinciale l’obbligo di circolare con dotazioni invernali, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni, oppure con catene da neve a bordo.

Le diverse zone della Granda interessate dalle nevicate sono visibili sualle webcam livestreaming in diretta di I-Gate (clicca qui).