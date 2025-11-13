A Novello due appuntamenti per il Mese Viola: la calligrafia come ascolto, la storia di Malala come testimonianza

Il Mese Viola entra nel vivo anche a Novello con due iniziative pensate per parlare di rispetto, consapevolezza ed educazione affettiva attraverso linguaggi diversi: la manualità lenta della scrittura e la forza narrativa di una storia che ha cambiato il mondo. Il calendario promosso da Novelab insieme alle realtà del territorio, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, propone due momenti aperti alla comunità e completamente gratuiti.

Il primo appuntamento è in programma sabato 22 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, negli spazi di Novelab (piazza Vittorio Emanuele II, 3). “Scrivi per riflettere”, condotto da Cinzia Cogno, è un laboratorio che unisce brush pen e pennino a un percorso di consapevolezza condivisa.

L’incontro è stato pensato come esperienza genitori–figli dagli 11 anni in su, per creare un tempo protetto in cui la scrittura faccia emergere emozioni e pensieri sul tema dell’affettività. La calligrafia diventa così un gesto che rallenta, un modo per dare forma alle parole che spesso restano sospese. Dopo una breve introduzione alle tecniche, ci sarà lo spazio per un piccolo viaggio personale, da vivere fianco a fianco. A chiusura, ogni partecipante riceverà un dono realizzato a mano dalla conduttrice.

Il giorno successivo, domenica 23 novembre alle 17, sempre a Novelab (sala teatro, via Salita Nizza 2), il testimone passa al teatro e alla testimonianza civile. “Malala. Il sogno di andare a scuola” porta a Novello la voce e la storia della giovane attivista pakistana attraverso la lettura di brani tratti dal libro Malala. La mia battaglia per i diritti delle ragazze. L’attrice Viviana Magoni di Teatro Caverna dialogherà con il pubblico insieme a Isabella Roggia, esperta di Pari Opportunità e Formazione, e Laura Vaschetto dell’associazione Mai+Sole. Un incontro che vuole ricordare come l’istruzione, la libertà e la dignità siano ancora oggi obiettivi da difendere, soprattutto per le ragazze e le giovani donne.

Per informazioni e prenotazioni: 333 2389767 – info@novelab.it .