L'istituto Arimondi Eula porta l’inglese oltre la scuola con il suo summer camp

Grazie ai fondi del PNRR, da settembre l’istituto Arimondi Eula ha avviato un Summer Camp: un percorso di 30 ore di potenziamento della lingua inglese svolto in orario extrascolastico.

L’obiettivo dell’iniziativa è permettere agli studenti di utilizzare l’inglese in contesti reali e non solo durante le lezioni tradizionali, favorendo un apprendimento più naturale e coinvolgente.

Per raggiungere questo scopo, sono state organizzate diverse attività: dai dibattiti su fatti di cronaca vicini al mondo degli adolescenti, a incontri di teatro shakespeariano rivisitato in chiave moderna, dove il celebre “To be or not to be” è diventato “To scroll or not to scroll” e il teschio di Amleto si è trasformato in un moderno smartphone.

Gli studenti hanno inoltre lavorato sulla semantica e sul linguaggio giovanile analizzando la serie TV “Adolescence”. In quattro lezioni sono emerse riflessioni interessanti sull’uso dello smartphone, sull’influenza dei social network e sulle dinamiche genitori-figli.

Le prossime attività si concentreranno sull’analisi delle notizie, per imparare a distinguere tra informazioni vere e fake news, e sulla scrittura del Curriculum Vitae europeo, con consigli pratici su come valorizzarlo al meglio. Il percorso culminerà con un role play dedicato al colloquio di lavoro, in cui gli studenti potranno mettersi alla prova in un contesto realistico. Saranno inoltre affrontate attività di Business English, viaggi virtuali nel mondo delle agenzie turistiche, stimolanti giochi da tavola e cineforum.

Infine, è prevista un’attività innovativa: dialogare con celebri personaggi della letteratura inglese attraverso chatbox basate sull’intelligenza artificiale, il tutto al fine di promuovere la socializzazione in lingua inglese, scopo primario del progetto.

Il camp è stato accolto con entusiasmo e grande partecipazione dagli studenti, che hanno apprezzato la possibilità di imparare l’inglese in modo nuovo, dinamico e attuale.