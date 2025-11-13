Stand-up comedy, illusionismo e improvvisazione: all’Iris di Dronero in arrivo la magia contemporanea che sovverte tutte le aspettative

“La magia peggiore, la stand-up comedy più bieca. Benvenuti ad un’esperienza del tutto evitabile. L’unica che vi meritate.”

Blink Circolo Magico di Dronero è pronto a lasciare il pubblico letteralmente senza parole con il secondo appuntamento della rassegna magica Sim Sala Blink. Sabato 22 novembre, alle ore 21, sarà protagonista al CineTeatro Iris una delle proposte più accattivanti e originali della nuova magia italiana: Tiziano Grigioni.

Con il suo stile inconfondibile, il look dichiaratamente hipster, porterà in scena il suo spettacolo dal titolo “Problematico”.

Prestigiatore, stand-up comedian e autore, questo artista ha sviluppato un linguaggio scenico unico: fonde tecnica illusionistica, comicità irriverente e improvvisazione, dando vita ad uno show che non si limita a “mostrare magia”, ma che interagisce con il pubblico.

Grigioni provoca, coinvolge e sorprende. Le sue non sono performance che seguono il modello tradizionale del mago elegante e silenzioso: lui infatti smonta, ribalta completamente le aspettative, portando la magia in un territorio espressivo più vicino al teatro comico contemporaneo ed alla stand-up comedy. In più ogni spettacolo è irripetibile, perché una delle sue abilità distintive è il crowd work, quel “surfare” sulle reazioni del pubblico trasformando ogni imprevisto in scena, in battuta, in drammaturgia istantanea.

Le performance rappresentano quindi un punto d’incontro tra illusione e comicità, una crasi artistica che scardina l’idea stessa del prestigiatore. Non si limita a stupire: fa ridere mentre stupisce, e stupisce mentre fa ridere.



PERSONALE UNICITÀ, CARISMA ED INNOVAZIONE



Nato a Roma, Tiziano Grigioni si appassiona fin da giovane a tutto ciò che è fuori dagli schemi, esplorando il mondo dell’illusionismo con la volontà precisa di sviluppare un’estetica e un’identità personale riconoscibile. Conosce e frequenta gli ambienti artistici underground romani, dove affina una presenza scenica non convenzionale. Nel 2016 diventa uno degli artisti di punta dell’agenzia SUOMI Productions, debuttando come “ladro da palcoscenico” nello spettacolo PRODIGI, con cui inaugura una tournée nazionale e consolida la propria reputazione come interprete e performer.



Nel 2018 ottiene il Premio Speciale della Giuria al Campionato Italiano di Magia, riconoscimento che sancisce l’innovazione della sua proposta artistica. Parallelamente sviluppa una significativa attività di comunicatore: è speaker TEDx per TEDxTrento, con un intervento dedicato allo sguardo, alla percezione e alla costruzione dell’inganno teatrale.

Nel 2023 affianca l’attrice e comica Francesca Reggiani nello spettacolo satirico Questioni di prestigio, dove la contaminazione tra comicità e illusionismo trova una delle sue forme più compiute.

Nel 2025 viene invitato come performer ai Campionati Mondiali di Magia, esibendosi in due spettacoli ufficiali e confermandosi come una delle voci più fresche, riconoscibili e artisticamente rilevanti della scena magica italiana contemporanea.



Grigioni si esibisce in italiano, inglese e spagnolo, portando il suo stile ibrido in contesti teatrali, festival, club e rassegne culturali.



Biglietto da 15 Euro. Per maggiori informazioni e prenotazione telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito web www.blinkcircolomagico.it.



La rassegna magica Sim Sala Blink è organizzata e promossa da Blink Circolo Magico, patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.