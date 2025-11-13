A Mondovì il primo confronto nazionale sulla riforma della giustizia

Il primo confronto a livello nazionale fra le posizioni favorevoli e quelle contrarie alla riforma della giustizia si svolgerà a Mondovì, lunedì 24 novembre alle ore 18.

La Sala Comunale delle Conferenze "L. Scimè" ospiterà, infatti, due relatori d'eccezione: da una lato il prof. Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato Nazionale per il NO al referendum sulla Separazione delle Carriere, dall'altro l'on. Enrico Costa, deputato monregalese, Vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera e da anni impegnato nella riforma della giustizia.

Gli organizzatori dell'incontro, i componenti delle due associazioni "Mondovì in Grande" e "Fare Quadrato" spiegano: "siamo molto onorati che l'on. Costa ed il prof. Grosso abbiano accolto il nostro invito e deciso di partecipare a quello che si preannuncia come il primo confronto a livello nazionale sulla riforma della giustizia. Le tesi favorevoli e contrarie a questa riforma troveranno spazio nel dibattito e aiuteranno tutti noi cittadini a comprenderne meglio i contenuti".

Il convegno, ad ingresso libero, è patrocinato dal Comune di Mondovì e ne è stato richiesto l'accreditamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Per partecipare si richiede l'iscrizione all'indirizzo: https://forms.gle/LRgy6MppP995LwxY9