Bra, modifiche alla viabilità per lavori urgenti in via Vittorio Emanuele II e via De Gasperi

Causa lavori urgenti per conto di Italgas, per la giornata di oggi - 13 novembre -, fino a fine lavori, è istituito divieto di sosta e transito nel tratto di via Vittorio Emanuele II compreso tra via Beato Valfrè e via Marconi.

Per lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Bra Energia, dalle 7 del 17 novembre e fino a fine lavori, divieto di sosta e transito in via Alcide De Gasperi, tratto compreso tra via Ascanio Sobrero e via Senator Sartori. I residenti del tratto interessato potranno circolare in doppio senso di marcia, solo per accedere a luoghi privati di sosta e in caso di necessità ed urgenza.