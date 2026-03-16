Riaperta la strada provinciale 3 a Bene Vagienna

Il muro di contenimento che ha ceduto a Bene Vagienna sulla SP3

Dopo la temporanea chiusura della SP3 a Bene Vagienna a causa di una frana avvenuta stamane, lunedì 16 marzo intorno alle 5.30, su un muro di contenimento, il sindaco Claudio Ambrogio comunica che la strada è stata riaperta al traffico alle ore 12.

A causa del pericolo di ulteriori distacchi di materiale terroso a monte della provinciale, è stato istituito un senso unico alternato e un limite di velocità di 30 km/h dal km 8+100 al km 8+300 della strada provinciale 3. Per questo è stata installata la segnaletica prescritta per tutto il periodo di vigenza dell'ordinanza da parte della Provincia di Cuneo - reparto di Saluzzo, che si occuperà anche di mantenerla efficiente.

Si invitano gli automobilisti a rispettare le indicazioni e a procedere con cautela.