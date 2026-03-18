Tangenziale di Mondovì, Bergesio (Lega): “Aggiudicato appalto da 160 milioni di euro"

"L'attesa per il completamento della Tangenziale di Mondovì sta finalmente per terminare. L'aggiudicazione definitiva dei lavori per il terzo lotto da parte di Anas segna una svolta decisiva per la mobilità della provincia di Cuneo. Un passo concreto che ci permette di guardare con certezza all’apertura del cantiere, prevista per il secondo semestre di quest’anno".

Lo dichiara il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, accogliendo con soddisfazione il via libera all’opera, giunto ieri al traguardo, dopo 20 anni d’attesa, con la firma dell’aggiudicazione del bando da parte di ANAS.



La variante di Mondovì si distingue per l’elevata qualità progettuale e la particolare attenzione all’inserimento paesaggistico delle opere principali e degli ambiti urbani interessati.



“L’intervento – dice Bergesio - valorizza il territorio con la riqualificazione del Parco di Rione Borgato e garantisce elevati standard di sicurezza, in particolare per la galleria San Lorenzo, progettata secondo le più avanzate normative. L’infrastruttura integra un sistema di monitoraggio geotecnico”.



Particolare attenzione è stata dedicata anche all’efficienza energetica, con l’adozione di impianti di illuminazione a LED ad alto risparmio sia in galleria sia sulla viabilità all’aperto, comprese rotatorie e viadotti. Rilevante infine l’attenzione alla sostenibilità, con il massimo riutilizzo delle terre e rocce da scavo.



"Siamo di fronte ad un investimento imponente - spiega Bergesio -, che complessivamente ammonta a 160.856.120 euro, risorse che la Lega e il Ministero hanno saputo blindare nonostante i rincari del settore. La procedura prevede ora un termine di trentadue giorni per la stipula del contratto, dopodiché, nel secondo semestre del 2026, scatteranno i 1.732 giorni previsti per la realizzazione dell’opera".



Il Senatore sottolinea come questo risultato sani una ferita aperta: "L’iter era rimasto incagliato per oltre due decenni in lungaggini burocratiche. Il collegamento tra la rotatoria del Beila e la Statale 28 verso Vicoforte libererà il centro di Mondovì dal passaggio di 15 mila veicoli al giorno".



Bergesio inserisce l'opera in una strategia di rilancio territoriale senza precedenti: "Oggi assistiamo ad un cambio di passo netto grazie al lavoro di squadra del Ministero dei Trasporti con Regione e Provincia. Dallo sblocco dell'Asti-Cuneo, al Tunnel del Tenda, alla Tangenziale di Fossano, già in modalità cantiere fino a Demonte e al rilancio della progettazione dell’Armo-Cantarana, l’isolamento del nostro territorio sta per finire perché la Granda è finalmente al centro dell'agenda di governo".



"Se oggi passiamo dai progetti ai fatti – prosegue il Senatore – lo si deve alla concretezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Lega dimostra con i fatti di essere il partito del territorio: continueremo a lavorare affinché la nostra terra ottenga le risposte che merita", conclude Bergesio.