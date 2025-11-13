SUPERLEGA / Stasera Cuneo sfida la corazzata Perugia: impresa titanica al PalaBarton

Atmosfera di grande attesa al PalaBarton, dove la MA Acqua S.Bernardo Cuneo scenderà in campo questa sera (giovedì 13 novembre) contro la Sir Susa Scai Perugia nell’anticipo dell’undicesima giornata di SuperLega (Diretta tv su Rai Sport e VBTV). Il match si gioca in anticipo per permettere agli umbri di partecipare, a metà dicembre, al Mondiale per Club.

Per la squadra allenata da Matteo Battocchio sarà la prima di due trasferte consecutive: dopo Perugia, i biancorossi saranno impegnati domenica 16 novembre a Porto San Giorgio per lo scontro salvezza contro Grottazzolina, una sfida di tutt’altra natura ma altrettanto importante in ottica classifica.

Contro la corazzata di Angelo Lorenzetti, il compito dei piemontesi appare sulla carta proibitivo. I padroni di casa possono contare su campioni del calibro di Giannelli, Ben Tara, Solé, Semeniuk, Ishikawa e Plotnytskyi, nomi che fanno tremare qualsiasi avversario. Nonostante ciò, Cuneo scenderà in campo con la determinazione di chi non ha nulla da perdere: l’obiettivo è giocare con coraggio, senza timori reverenziali, e provare a strappare quel che viene.

La Sir Susa Scai, pur restando una delle favorite per il titolo, non attraversa un momento fisico brillante. Domenica scorsa, nella vittoria al tie-break contro Piacenza, Lorenzetti ha dovuto affidare la regia al giovane Bryan Argilagos, classe 2007, che ha sostituito degnamente il capitano Simone Giannelli, fermo per problemi di salute. Un segnale della profondità e della qualità del roster perugino.

Dall’altra parte, Cuneo si affida all’esperienza dei suoi uomini chiave: Baranowicz, Zaytsev, il libero Cavaccini, oltre all’energia dell’opposto Nathan Feral, alla solidità a muro di Stefanovic e Codarin, e alla potenza offensiva di Sedlacek.

La differenza, tuttavia, potrebbe farla la panchina: quella di Perugia, lunga e ricca di alternative di livello internazionale, resta un’arma decisiva nei momenti cruciali del match.

Per Cuneo sarà una serata di sacrificio e orgoglio, ma anche una preziosa occasione per misurarsi con i migliori e continuare a crescere.