Presepi cercasi: Garessio chiama a raccolta grandi e piccoli per la nuova esposizione natalizia

Garessio si prepara a riaccendere la magia del Natale e lancia un grande invito alla comunità: presepi cercasi! Scuole, famiglie, gruppi, associazioni, giovani, anziani e appassionati di ogni età sono chiamati a contribuire alla tradizionale esposizione che anche quest’anno vuole trasformare il paese in un luogo di creatività e atmosfera festosa.

Il Comune annuncia con soddisfazione il proprio rientro nel circuito “Presepi in Granda”, posizione che Garessio ha occupato per molti anni, in particolare quando l’allestimento era ospitato nella chiesa di San Rocco. Una tradizione che torna a pieno titolo e che conferma la vitalità culturale del territorio.

L’edizione 2025 si terrà nei locali parrocchiali di Via Vittorio Emanuele II, 27, grazie alla disponibilità di Don Giancarlo e alla collaborazione di Annalisa e Marzia.

La mostra dei presepi sarà aperta tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, con orario 9:00 – 18:00, esclusi il 25 dicembre e l’1 gennaio.

Accanto all’esposizione, dal 13 al 31 dicembre riaprirà anche la mostra di pittura "Alla ricerca della luce" di Stefania Nasi conosciuta come Matita, nei locali del suo ex studio grafico, situati proprio lì di fianco ai locali parrocchiali. Un gradito ritorno che arricchirà ulteriormente il percorso culturale natalizio del paese. A breve verranno forniti maggiori dettagli.

Nel frattempo, l’invito è chiaro: mettetevi all’opera! Presepi tradizionali, artistici, innovativi o realizzati con materiali di riciclo: ogni contributo sarà prezioso per costruire un’esposizione variegata e suggestiva.

Consegna dei lavori tra l'8 ed entro il 18 Dicembre.

Un ringraziamento speciale va ai volontari che, con il loro impegno, rendono possibile la realizzazione dell’iniziativa.

Per qualsiasi informazione contattare Beatrice 3342443159 oppure Renza 3462352468.