 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 14 novembre 2025, 12:04

Elia Del Grande è stato trasferito nella Casa Lavoro di Alba

L'uomo è stato arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo essersi allontanato dalla struttura di Castelfranco Emilia (Modena) alla quale era stato affidato in seguito alla condanna per l'omicidio dei genitori e del fratello, commesso nel gennaio del 1998

Elia Del Grande nel 1998 - Fotogramma /Ipa - adrkronos

Elia Del Grande nel 1998 - Fotogramma /Ipa - adrkronos

È stato trasferito nella Casa Lavoro di Alba Elia Del Grande, il 50enne arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo essersi allontanato dalla struttura di Castelfranco Emilia (Modena) alla quale era stato affidato in seguito alla condanna per l'omicidio dei genitori e del fratello, commesso nel gennaio del 1998.

I carabinieri lo hanno individuato all'interno della propria abitazione e non ha opposto resistenza al momento dell'arresto.

Era stato ammesso alla misura di sicurezza della libertà vigilata nella struttura emiliana, da cui era fuggito lo scorso 30 ottobre.

La sua cattura è giunta al termine di una lunga attività di indagine.

Del Grande è noto alle cronache come l'autore della "Strage dei Fornai".

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium