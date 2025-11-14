Elia Del Grande è stato trasferito nella Casa Lavoro di Alba

È stato trasferito nella Casa Lavoro di Alba Elia Del Grande, il 50enne arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo essersi allontanato dalla struttura di Castelfranco Emilia (Modena) alla quale era stato affidato in seguito alla condanna per l'omicidio dei genitori e del fratello, commesso nel gennaio del 1998.

I carabinieri lo hanno individuato all'interno della propria abitazione e non ha opposto resistenza al momento dell'arresto.

Era stato ammesso alla misura di sicurezza della libertà vigilata nella struttura emiliana, da cui era fuggito lo scorso 30 ottobre.

La sua cattura è giunta al termine di una lunga attività di indagine.

Del Grande è noto alle cronache come l'autore della "Strage dei Fornai".